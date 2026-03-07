Impulsa Tere Jiménez a Mujeres de Todo el Estado con la Entrega de 2 mil Tarjetas Rosas

Tendrán Acceso a Capacitaciones y Servicios Gubernamentales

Este año la meta es beneficiar a cuatro mil mujeres que son agentes de cambio.

Las mujeres beneficiarias agradecieron el apoyo que se les brinda con este programa para seguir creciendo y fortalecer a sus familias.

Siempre vamos a trabajar por las mujeres de Aguascalientes: TJ.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, entregó dos mil Tarjetas Rosas a mujeres de todos los municipios, con las que tendrán acceso a un apoyo económico bimestral en reconocimiento a su esfuerzo y compromiso con sus comunidades. Este año la meta es beneficiar a cuatro mil mujeres que son agentes de cambio.

“Siempre vamos a trabajar por las mujeres de Aguascalientes. Gracias a ustedes hemos hecho que este gran estado vaya hacia adelante. Tenemos que estar siempre enfocadas en nuestras metas, en nuestros sueños, en lo que deseamos. Esta es una Tarjeta Rosa para cambiar vidas, para tener programas y para estar unidas”, les dijo la gobernadora a las más de siete mil mujeres ahí reunidas.

Subrayó que, a través de este programa, las mujeres beneficiarias también tendrán acceso a capacitaciones y servicios de diversas dependencias gubernamentales en áreas como educación, vivienda social, salud y desarrollo social, con el propósito de mejorar su calidad de vida.

Patricia Castillo Romero, titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (Sedeso), detalló que, de las tarjetas entregadas hoy, mil son para nuevas integrantes y mil para mujeres que forman parte del programa desde el año pasado, quienes destacaron por su trabajo.

“Gracias a las coordinadoras municipales y regionales; de verdad nos regalaron su tiempo y con su trabajo hicieron que hoy fuéramos muchas. Además, ya participan mujeres de telebachillerato de 38 comunidades, a quienes hemos nombrado Tarjeta Rosa Junior. Aquí están las mujeres que han construido redes de apoyo, las que quieren que sus hijos salgan adelante”, destacó Castillo Romero.

Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes, reconoció el esfuerzo incansable de la gobernadora. “Desde que la conocí, siempre se ha caracterizado por ser una mujer valiente y emprendedora; una mujer positiva que siempre ha tenido soluciones, que no se rinde, esa mujer es nuestra gobernadora Tere Jiménez”, sostuvo.

Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno (Seggob), reconoció la labor y dedicación de las mujeres en la entidad. “Qué gusto estar aquí y verlas tan contentas, verlas tan unidas. Creo que por eso la fuerza de las mujeres hoy se demuestra cuando se organizan, cuando están presentes y cuando alzan la voz”, resaltó.

Juan Antonio Martín del Campo, senador de la República por Aguascalientes, destacó el liderazgo de la gobernadora. “Estos resultados se deben a una persona que ha tenido visión, que ha sabido escuchar a las mujeres y llevar por buen camino a Aguascalientes. Esa persona que nos ha liderado es nuestra gobernadora Tere Jiménez”, indicó.

Yesika Esparza Martínez, beneficiaria del programa Tarjeta Rosa, dio un mensaje a nombre de las participantes: “Tere, quiero agradecer el apoyo que nos das con este programa, pero lo más importante es que nos regresas la confianza de que no estamos solas, y nos impulsas a capacitarnos para salir adelante. Como mujer y beneficiaria, quiero decir que la Tarjeta Rosa es una oportunidad para seguir creciendo y fortalecer a nuestra familia”, finalizó.

En el evento que se realizó en el Centro de Convenciones y Exposiciones de la Isla San Marcos, también estuvieron presentes María de Jesús Díaz Marmolejo, senadora de la República por Aguascalientes; el diputado Rodrigo Cervantes Medina, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; José Juan Sánchez Barba, coordinador general de Gabinete; Mayra Castañares Pineda, coordinadora estatal del programa Tarjeta Rosa; así como mujeres destacadas del programa Tarjeta Rosa: Ma. del Carmen Casillas Hernández, de Tepezalá; Sandra Karina Domínguez Vázquez, de Jesús María; Elizabeth Magaly Landeros Gutiérrez, de Calvillo; María Yaneli Murillo, de Rincón de Romos; Nayeli Vanessa Alfaro Martínez, de Cosío; Adriana Cervantes Aguayo, de Pabellón de Arteaga; y Juana Cervantes Cruz, de San Francisco de los Romo; además de diversas autoridades estatales.