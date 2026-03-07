Pescado de Calidad Producido en Aguascalientes Para Esta Cuaresma

Productores Frescos con Alto Valor Nutricional

El estado cuenta con 38 granjas acuícolas distribuidas en 10 de los 11 municipios.

Los pescados locales tienen ojos y piel brillantes, además de las aletas completas, pero, sobre todo, hay una gran diferencia en el sabor.

Actualmente, la Sedrae tiene abierta la convocatoria para apoyar a los acuicultores.

Para esta Cuaresma, y durante todo el año, Aguascalientes cuenta con granjas acuícolas certificadas que producen pescado fresco, de alto valor nutricional y gran sabor, cualidades que lo distinguen en el mercado regional y nacional.

En la entidad existen 38 granjas acuícolas, también conocidas como Unidades de Producción Acuícola (UPAs), distribuidas en 10 de los 11 municipios del estado. En estos espacios se cría principalmente tilapia, aunque también se producen carpas y ranas destinadas al consumo humano.

Al frente de la Acuícola Santa Rosa se encuentra Nallely Uvario, quien mantiene viva una tradición de más de 18 años al continuar el legado de su padre, Samuel Uvario. Hoy, su proyecto avanza con una visión cada vez más sustentable, ya que el agua que se utiliza en la producción, se aprovecha hasta tres veces y los residuos de los peces se transforman en composta natural de gran valor para el campo.

“Nuestro pescado no puede ser más fresco; incluso los clientes pueden ver cuando lo sacamos de las tinas. Muchos de los pescados que se venden en el mercado provienen de China o Perú; se distinguen porque tienen demasiado hielo, las aletas rotas y los ojos hundidos y oscuros. En cambio, los nuestros conservan ojos y piel brillantes, las aletas completas y, sobre todo, un sabor muy diferente”, comentó.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial, Isidoro Armendáriz, reconoció el esfuerzo de las y los acuicultores del estado por fortalecer la seguridad alimentaria, diversificar la producción del campo y generar nuevas fuentes de ingreso en las comunidades rurales.

“La acuicultura se ha convertido en una opción rentable para productores que buscan diversificar sus actividades agropecuarias. Permite optimizar el uso del agua y ofrecer a los consumidores pescado fresco, con sanidad garantizada y a precios competitivos. Invitamos a la población a consumir pescado local, no solo en temporada de Cuaresma, sino durante todo el año”, señaló.

Actualmente, la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial mantiene abierta una convocatoria para apoyar a las y los acuicultores con equipamiento para fortalecer su producción.

La convocatoria completa se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/. Más informes en el teléfono 449 910 26 07, de las 8:30 a 15:00 horas.