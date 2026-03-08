Ante la Marcha del 8M, Blindan Inmuebles del Centro Histórico

Se Espera la Participación de Miles de Mujeres

Por Nallely de León Montellano

A unas horas de la marcha conmemorativa del Día Internacional de las Mujeres, que se llevará a cabo este domingo 8 de marzo en la capital zacatecana, diversos establecimientos del Centro Histórico comenzaron a colocar protecciones en sus fachadas como medida preventiva.

Instituciones bancarias, bares y restaurantes han sido blindados con estructuras de madera y láminas metálicas, con el objetivo de evitar posibles intervenciones durante la movilización feminista, en particular actos de iconoclasia que en años anteriores han ocurrido como forma de protesta.

Estas acciones de resguardo se realizan en el contexto de una jornada de manifestación que cada año reúne a miles de mujeres que salen a las calles para exigir justicia ante distintas formas de violencia que continúan afectando a mujeres y niñas.

Entre las demandas que motivan estas movilizaciones se encuentran los feminicidios, las desapariciones forzadas, el abuso sexual, la explotación laboral, la violencia familiar, la violencia vicaria, la violencia física, económica y obstétrica, entre otras modalidades que, pese a los avances legislativos y a la implementación de marcos legales para la protección de los derechos de las mujeres, siguen presentes en la vida cotidiana.

En ese sentido, el 8 de marzo se ha convertido en una fecha de memoria, protesta y exigencia colectiva, en la que mujeres de distintas edades y sectores sociales marchan para visibilizar las violencias que persisten y para recordar a quienes han sido víctimas.

Durante un recorrido realizado en el Centro Histórico también se pudo observar la instalación de vallas metálicas alrededor de la Catedral Basílica de Zacatecas, medida que se suma a las acciones preventivas adoptadas por autoridades y comercios ante la movilización prevista para este domingo.

De manera paralela, en redes sociales circula una convocatoria impulsada por colectivos provida que llaman a formar una cadena humana alrededor del recinto eclesiástico con la 􀂿nalidad de resguardarlo durante la jornada.

En el mismo sentido, el Palacio de Gobierno mantiene protegidas sus puertas y ventanas desde inicios de la semana, como parte de las medidas de prevención que suelen implementarse previo a la marcha feminista.

Se espera que, como en años anteriores, la movilización congregue a miles de mujeres que recorrerán las principales calles del Centro Histórico para alzar la voz por quienes han sido víctimas de violencia y por las nuevas generaciones.