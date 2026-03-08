Conmemora DIF Capital día Internacional de la Mujer, con Activación Física

Dentro de las actividades conmemorativas al Día Internacional de la Mujer, el DIF Municipal Zacatecas, en coordinación con INMUZAI, realizó una activación física en la Casa Municipal de Cultura.

Está actividad que se llevó a cabo a través del Voluntariado Municipal de DIF busca incentivar en las mujeres la importancia de cuidar de su cuerpo y mente, de fomentar el mantenerse activas para fortalecer su seguridad personal y su amor propio.

Karla Estrada, Presidenta Honorífica de DIF Municipal Zacatecas, reconoció la gran labor que desempeñan las mujeres, “estoy muy contenta de estar aquí conviviendo con ustedes con esta actividad tan bonita que fue organizada con mucho cariño para que disfrutaran de un tiempo de calidad y agradable”.

Además expresó “cuenten con nosotros, mi esposo el alcalde Miguel Varela y su servidora estamos comprometidos para impulsar el desarrollo de las mujeres en todos los ámbitos sociales, profesional, educativo, político, cultural y artistico, etc.”

Además les hizo llegar un cálido saludo por parte del Presidente Municipal y enfatizó que las puertas de DIF están abiertas “para recibirlas y apoyarlas con todo el corazón”, concluyó.

Por su parte, la directora Mitzia Peláez, destacó el importante papel que en la actualidad desempeñan las mujeres en distintos sectores de la sociedad, “hoy podemos ver a mujeres exitosas al frente de puestos importantes”.

De igual forma, agradeció a la coach Eva Ruiz por impartir está activación física llena de energía, quién recibió un reconocimiento por parte de las autoridades municipales.

Durante este evento estuvo presente Georgina Arce Ramírez, directora de INMUZAI; Rocío Martínez, titular del departamento de Derechos Humanos; y Paloma Martínez Aranda, directora de Educación del municipio.

Finalmente, agradecemos a las integrantes de las casas de día, centros sociales y colaboradoras del ayuntamiento y DIF capital por ser parte de este bonito evento, quienes portaron distintivos color morado para mostrar su apoyo y solidaridad.