Dramático y Nefasto, el Saldo que Dejará el Gobierno de David Monreal: Contreras

“No es Cierto que Estamos muy Bien, Zacatecas Está en Coma”

Por Gabriel Rodríguez

El investigador universitario Francisco Javier Contreras Díaz, afirmó que Zacatecas padece parálisis económica porque no hay una política que encauce los esfuerzos de los sectores productivos, además de sufrir el abandono del campo y de la clase empresarial que intenta sobrevivir en medio del actual desastre financiero. Contreras Díaz señaló que, por ello, el estado “no ha podido salir del atolladero al aportar menos de uno por ciento del Producto Interno Bruto Nacional (PIB), lo que significa que padecemos un atraso sistemático y estructural”.

Calificó como dramático y nefasto “el saldo que resultará del actual gobierno, porque no hay políticas integradoras ni de encadenamiento de los aspectos productivos en las distintas regiones del estado, como en el caso de los esquemas del apoyo del frijol”.

Precisó que, por lo anterior, se podría decir que Zacatecas “está en coma, como ya se le puede catalogar, porque no hay 􀃀ujos de inversiones, no hay nada o sea, vivimos en una precariedad muy cerca del colapso y no es cierto lo que dice el gobernador de que estamos muy bien, cuando en realidad, la realidad misma lo desmiente”.

Refirió que “lo que prevalece son taras congénitas dentro de su equipo de gobierno pero sin políticas para operar lo que necesita Zacatecas”.

Sin embargo, dijo que tal hecho se arrastra de muchos sexenios atrás y que “posiblemente el único de todos los ex gobernadores que pudo tener cierto crecimiento económico fue de Arturo Romo Gutiérrez, quien sin apoyos de la presidencia logró sacar adelante al estado en materia económica”.

“Luego llegaron los gobiernos de izquierda, que de izquierda no tuvieron una migaja, ya que no pudieron desmarcarse del neoliberalismo que tanto han criticado, para tratar de desarrollar mínimamente a Zacatecas al haber obedecido ciegamente a Zedillo y a Calderón”.

“Aquí lo que hemos tenido no fueron gobiernos de izquierda, sino farsas, aprendices de brujo y encantadores de serpientes, caquistócratas profundamente mediocres que no lograron sacar al estado del cero por ciento de crecimiento económico de esos momentos a la fecha”.

Ante ello, el doctor en Economía señaló que las tendencias son la descampenización de la entidad mientras que el otro gran sector, la minería, tampoco ha hecho que el estado crezca por lo que “no creo que logremos crecer más allá de cero por ciento y, encima, ni siquiera contamos dentro del Plan México de la presidenta Sheinbaum”.