La Presidenta Claudia Sheinbaum Inicia Conmemoración del Día Internacional de la Mujer con Entrega de 500 Escrituras

Y 447 Condonaciones de Créditos a Mujeres de Tecámac, Edomex

Anunció que el domingo 8 de marzo conmemorará el Día Internacional de la Mujer con mujeres de las Fuerzas Armadas y adelantó la inauguración de un Hospital especializado en cáncer de mama.

En el Estado de México la meta es la construcción de más de 100 mil nuevas viviendas para personas de escasos recursos.

Tecámac, Estado de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio inicio a la conmemoración del Día internacional de la Mujer con la entrega de 500 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) y 447 constancias de condonación de créditos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) a mujeres del municipio de Tecámac, en el Estado de México, como parte de un conjunto de acciones que realizará este mes para reconocer a todas las mujeres del país.

“Hoy estamos iniciando varias actividades respecto al Día Internacional de la Mujer, en realidad vamos a dedicar casi todo el mes a las mujeres-lo dedicamos todos los días, pero en particular este mes lo vamos a dedicar a las mujeres. El día de hoy estamos entregando escrituras a mujeres propietarias, fíjense, algo tan sencillo como tener la propiedad de nuestra vivienda, que con esfuerzo hemos ido pagando y era un derecho que parecía imposible, siempre era a los maridos, a los esposos y después a los exmaridos o a los exesposos quienes se quedaban con la vivienda y la mujer a veces quedaba desprotegida porque la escritura quedaba a nombre de él, aunque los dos hubieran contribuido”, informó.

Recordó que la forma en que fueron diseñados los créditos de vivienda en el periodo neoliberal beneficiaba sólo a unos cuantos provocando que más de 5 millones de derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y más de 400 mil del Fovissste tuvieran créditos impagables que hoy, con el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, ya están en proceso de reestructuración o fueron condonados.

Agregó que, como parte del Programa Vivienda para el Bienestar, se construirán 1.8 millones de viviendas para personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos, de las cuales ya se han construido más de 400 mil en todo el país.

Anunció que el domingo 8 de marzo conmemorará el Día Internacional de la Mujer con mujeres de las Fuerzas Armadas, heroínas anónimas que han dado su amor al país en espacios que tradicionalmente eran ocupados por hombres.

Como parte de las acciones para reconocer a las mujeres, en marzo, destacó la inauguración del Hospital Oncológico para la Mujer “La Pastora” para atender el cáncer de mama en la Alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México. Adelantó que habrá hospitales similares en todo el país, lo que se suma a otras acciones como la Pensión Mujeres Bienestar, que se puso en marcha al inicio de su gobierno, la construcción de Centros LIBRE y la reivindicación de las mujeres en la historia de México.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, reconoció que hablar de certeza jurídica con la entrega de estas escrituras es también hablar de igualdad para las mujeres, pues 2.3 millones de hogares encabezados por mujeres no tienen escrituras y de los que tienen, solo cuatro de cada 10 están a su nombre. Agregó que en el Estado de México la meta de construcción de vivienda es de más de 100 mil y de más de 360 mil escrituras entregadas por el Insus.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, agradeció a la Presidenta su gira por esta entidad y la entrega de escrituras que dan certeza jurídica, protegen el patrimonio de las familias mexiquenses y cambian la vida de las personas. La beneficiaria del Insus, Martha Lugo Herrera, agradeció a la mandataria por ser la Presidenta que siempre quisieron tener y que ahora es una realidad. Por ello, aseguró que juntas, con todas las mujeres del país, México será aún más grande.