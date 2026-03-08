Presidenta Claudia Sheinbaum Inaugura dos Bachilleratos Nacionales en Chimalhuacán e Ixtapaluca en Beneficio de más de dos mil Estudiantes

“Ya Cumplimos, Construimos más Prepas Cerca de la Casa”

Cada uno de los planteles tuvo una inversión de 50 mdp en construcción y 17 mdp en equipamiento, con capacidad para 540 estudiantes por turno.

El Plantel de Chimalhuacán cuenta con 3 edificios, 12 aulas, 3 talleres, 1 laboratorio, cancha multifuncional y una plaza cívica; el de Ixtapaluca cuenta con 2 edificios, 12 aulas, 4 laboratorios y una cancha multifuncional.

En el país, seis de cada 10 docentes son mujeres, resaltó el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo.

Chimalhuacán, Estado de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró dos Bachilleratos Nacionales en Chimalhuacán e Ixtapaluca para garantizar que 2 mil 160 jóvenes del oriente del Estado de México tengan acceso a la educación como un derecho con más escuelas que queden cerca de su casa.

“Ya cumplimos las tres aquí: estamos construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa; ya desaparecimos el examen del Comipems; vamos a hacer universidades también. Queremos que los jóvenes tengan educación, educación, educación; a los padres y madres de familia, lo que más podemos darle a nuestros hijos, además de amor, es educación y por eso estamos fortaleciendo la educación pública”, informó.

Recordó que desde el inicio de su administración propuso la creación del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, cuyo objetivo es acercar los servicios públicos a través de obras de pavimentación, iluminación, drenaje, agua potable, centros de salud, hospitales y nuevos espacios educativos como el inaugurado hoy en Chimalhuacán.

Destacó que, con el Bachillerato Nacional, las y los jóvenes egresados obtendrán dos certificados: el de Bachillerato General, que les permite continuar la Educación Superior; y el de Bachillerato Tecnológico, que emite un certificado técnico avalado por una institución pública de Educación Superior. Además de que se implementaron nuevas carreras técnicas como Inteligencia Artificial, Inteligencia en Negocios, Ciberseguridad, entre otras que responden a la demanda actual de profesionistas.

Con estas nuevas instalaciones y la continuidad de la Beca Universal Benito Juárez para Educación Media Superior, la mandataria llamó a las y los jóvenes para que se comprometan a concluir sus estudios de preparatoria y a un día del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, invitó a los estudiantes a luchar contra la violencia y no permitir que nadie les robe sus sueños.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó el papel de las mujeres en la educación, después de que seis de cada 10 docentes son mujeres y tienen mayor participación como becarias, tituladas y en la matrícula de estudiantes. Destacó el caso de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) donde el 70 por ciento de la matrícula son mujeres. Dio a conocer que en el Estado de México suman un millón 600 mil estudiantes que reciben alguna de las becas del Gobierno de México y este año se sumarán un millón 100 mil más niños y niñas de primaria que recibirán la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares.

Agregó que en esta entidad se construirán 19 nuevos bachilleratos “Margarita Maza”, tres bachilleratos tecnológicos, que sumado a las reconversiones y ampliaciones de escuelas, generarán 10 mil nuevos lugares para preparatoria.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que en Chimalhuacán e Ixtapaluca cada plantel con capacidad para 540 estudiantes por turno, tuvo una inversión de 50 millones de pesos (mdp) en construcción y 17 mdp en equipamiento y el primero cuenta con tres edificios, 12 aulas, tres talleres, un laboratorio, cancha multifuncional y una plaza cívica; mientras que el segundo cuenta con dos edificios, 12 aulas, cuatro laboratorios y una cancha multifuncional.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó que la entrega de estas nuevas escuelas refrenda el compromiso de la Presidenta con la justicia social y el bienestar con las comunidades que por años fueron abandonadas, ya que este espacio abre oportunidades para que los jóvenes continúen sus estudios sin alejarse del entorno familiar.

La alumna de la carrera de Inteligencia de Negocios en Chimalhuacán, Shivany Santa Cruz Álvarez, agradeció a la Jefa del Poder Ejecutivo Federal por este nuevo plantel, con carreras de vanguardia que impulsarán el desarrollo económico de la comunidad; en tanto que la estudiante de la carrera técnica de Ciberseguridad en Ixtapaluca, Maia Stephanie Herrera Preciado, agradeció a la mandataria por este nuevo espacio educativo, que va a permitir que sus sueños dejen de ser imaginación y se empiecen a convertir en realidad.