PRI Zacatecas También Pide Coalición con el PAN y el MC

Ante Cientos de Militantes, Celebran el 97 Aniversario del Tricolor

Por Gabriel Rodríguez

Al celebrar los 97 años de existencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI, antes PNR y luego PRM) en evento celebrado en los patios del comité directivo estatal, el líder estatal y diputado local de ese instituto político, Carlos Peña Badillo, arengó a sus bases señalando: “En 2027 sacaremos del poder a este gobierno incapaz y corrupto que ha fallado, decepcionado y mentido a la ciudadanía del estado de Zacatecas por sus abusos y excesos de poder”.

Al mediodía de este sábado se dieron cita en los alrededores de ese partido decenas y decenas de personas que llegaron de todos los puntos del estado; en el acto estuvieron presentes diputados locales, federales, alcaldes, funcionarios y el pleno de la cúpula estatal de ese instituto y todas sus bases sociales y territoriales, con la finalidad de conmemorar el casi centenario de la existencia del partido político más longevo en México y Zacatecas.

Ante centenares de presentes, se realizó la toma de protesta del consejo consultivo de partido que a partir de este momento coordina Jaime Santoyo Castro, a quien Peña Badillo señaló que el PRI recuperará a la entidad zacatecana luego de realizarse las elecciones del año venidero.

De igual manera, se dijo dispuesto a conformar una gran coalición con el PAN y Movimiento Ciudadano (MC) para hacer frente al peso político de sus adversarios, “sin que ello signifique ni presiones de nuestra parte sino como un acto de honor de manera coordinada y respetuosa, sin sumisión ni amenazas”, añadió.

“Nosotros fuimos el partido que construyó para este país instituciones, universidades, carreteras, hospitales, desarrolló la industria, el campo y las fábricas por lo que somos y seguiremos siendo el mejor partido de México”, refirió en voz alta casi al punto de quedar afónico.

Al grito de “¡Sí se puede! ¡Sí se puede!” externado por las gargantas de centenares, Peña Badillo detalló: “El tiempo nos reclama, Zacatecas nos necesita y nosotros lo volveremos a gobernar”.

Luego aceptó que los últimos años no han sido momentos sencillos para el partido, pero insistió: “Para nosotros, gobernar en coalición no será sinónimo de sumisión”.

Admitió de nuevo ser consciente de la falta de recursos en el PRI, de las dificultades para hacer equipo a pesar de ello y de los problemas que se han generado, ante la falta de diálogo, en los que llamó muy malos tiempos de la Cuarta Transformación.

Para concluir, indicó que “2027 será el tiempo preciso para sacar del poder a este gobierno incapaz y corrupto, que ha decepcionado y se ha excedido con los zacatecanos”.