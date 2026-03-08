Sanan su Dolor con Canto

Coro Inolvidable, de Buscadoras de Jalisco

Presentación Reunió Voces de Madres Buscadoras y Familiares que, Mediante la Música, Mantienen Viva la Memoria de sus Seres Queridos Desaparecidos y Visibilizan su Lucha

Madres buscadoras de Jalisco alzaron la voz por medio de la música en una emotiva presentación del coro Inolvidable, realizada en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola” (BPEJ), como parte de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer (8M).

Con la interpretación de la canción “Amor eterno”, las cerca de 20 voces del colectivo Buscadoras de Jalisco iniciaron su presentación como un acto de memoria que recuerda que detrás de cada caso de desaparición hay historias, familias y nombres que se niegan a ser olvidados.

Durante la presentación, que incluyó un pase de lista, las integrantes del coro interpretaron diversas melodías en las que transforman el dolor en arte y mantienen firme su exigencia de verdad y justicia; con ellas evocan el amor, la nostalgia y la fortaleza que las impulsa a continuar con la búsqueda de sus familiares.

Cada nota interpretada estuvo acompañada por momentos de emoción y lágrimas entre el público asistente, que reconoció con aplausos la valentía y sensibilidad de las participantes.

Lupita Ayala, madre buscadora, explicó que esta iniciativa nació como una forma de transformar el dolor en una expresión colectiva.

“Soy mamá de Alfredo Ezequiel Campos Ayala, él ya fue encontrado, en una fosa. El canto es para sacar los sentimientos que traemos encontrados, porque a través de la desaparición de un hijo se nos juntan muchos sentimientos, tanto dolor como angustia”, relató.

Señaló que la música se ha convertido en un espacio de sanación para las madres buscadoras; el coro ha ido creciendo con el tiempo y cantar es una actividad que les fortalece y les lleva a la lucha.

Aunque su hijo ya fue localizado, dijo, continúa acompañando a sus compañeras en la búsqueda y en los procesos de sanación de todo lo que han pasado y su presentación en el marco del 8M también representó un momento de reflexión para las participantes.

La Administradora general de la BPEJ, María Dolores Arias Lara, dijo que las voces de esta agrupación encarnan la memoria, la dignidad y la valentía de mujeres que desde el amor y la búsqueda incansable han decidido transformar el dolor en un canto colectivo que nos interpela y nos convoca a no olvidar.

“Agradecemos la presencia de quienes hoy nos acompañan para compartir este momento de escucha y sensibilidad. Su presencia también forma parte de este gesto de memoria y acompañamiento”, expresó.

La Coordinadora del coro, Miriam Rodríguez, compartió que en estos tiempos de crisis de desaparición y humanitaria necesitamos estos ejemplos de mujeres que luchan, a pesar de todo y a pesar de todos, porque son un ejemplo de resiliencia y esperanza.

El coro ha realizado ya varias presentaciones y busca continuar utilizando el arte como una forma de acompañamiento y resistencia.

Como parte de las actividades del 8M se llevaron a cabo, además, talleres de iconoclasia, bordado y tejido, así como la lectura en voz alta del libro El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera-Garza.