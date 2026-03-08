Aguascalientes Impulsa Programas Para Fortalecer el Desarrollo Económico, Social y la Seguridad de las Mujeres

El Gobierno del Estado de Aguascalientes impulsa una estrategia integral para fortalecer el desarrollo de las mujeres y ampliar sus oportunidades en ámbitos como la economía, la seguridad, la salud y la formación personal.

Para la gobernadora Tere Jiménez, el crecimiento del estado está estrechamente ligado al impulso del talento y la participación de las mujeres en la vida social y productiva.

“Somos tan valiosas, únicas e irrepetibles, que siempre debemos dar lo mejor de nosotras para nosotras”, señaló la gobernadora.

Como parte de esta política, más de dos mil mujeres han recibido apoyo económico a través de la Tarjeta Rosa, mientras que programas como “Oportunidades”, “Créditos a la Palabra de la Mujer” y “Poder Mujer e Igualdad” impulsan el emprendimiento, fortalecen proyectos productivos y brindan herramientas para mejorar la economía familiar.

Las acciones también se extienden al campo con programas dirigidos a mujeres rurales, así como a la creación de oportunidades laborales y espacios de apoyo para madres trabajadoras, mediante estancias infantiles, lactarios en espacios públicos y mecanismos que facilitan su participación en el ámbito laboral.

En materia de seguridad, Aguascalientes se ha consolidado como referente nacional con la Policía Rosa Estatal, un modelo especializado de atención con perspectiva de género que brinda apoyo a mujeres, niñas, niños y adolescentes. Este esfuerzo se complementa con Casas Rosas de atención integral, puntos seguros en Oxxos y la red de agentes rosas, que fortalecen las acciones de prevención y acompañamiento.

La estrategia también prioriza la salud de las mujeres, con servicios médicos preventivos, detecciones oportunas de cáncer, atención especializada y programas que garantizan acceso a tratamientos para quienes no cuentan con seguridad social.

Además, la entidad ha impulsado espacios de formación, capacitación y desarrollo personal a través de becas, programas de vivienda social y talleres con perspectiva de género que se imparten en los Centros de Desarrollo para la Mujer.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de seguir construyendo condiciones que permitan a las mujeres de Aguascalientes desarrollarse plenamente y participar activamente en el crecimiento económico y social del estado.