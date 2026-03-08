Policía Rosa: Protección y Atención Especializada Para las Mujeres de Aguascalientes

Modelo Pionero a Nivel Nacional
Este grupo, que es un modelo pionero de seguridad, también atiende a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.
Sus integrantes cuentan con capacitación en perspectiva de género, contención emocional y acompañamiento a víctimas.
En Aguascalientes, la seguridad también tiene un rostro humano. Cuando alguien atraviesa un momento de riesgo o vulnerabilidad, hay un grupo especializado listo para responder con sensibilidad, preparación y cercanía: la Policía Rosa.
Se trata de un modelo pionero a nivel nacional que impulsa la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) para brindar atención especializada a mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad que requieren apoyo en situaciones difíciles.
El secretario de la SSPE, Antonio Martínez Romo, destacó que las y los integrantes de la Policía Rosa cuentan con una formación profesional que les permite actuar con perspectiva de género, empatía y respeto a los derechos humanos.
Su preparación incluye atención a personas con autismo, contención emocional en momentos de crisis, canalización a refugios, acompañamiento para presentar denuncias y diversas acciones de apoyo, además de labores de proximidad social. Cada intervención está orientada a proteger a quienes más lo necesitan y a brindarles respaldo en diversas situaciones.
En caso de requerir apoyo, la ciudadanía puede comunicarse al Servicio de Emergencias 911 o realizar denuncias anónimas a través del 089, donde el personal capacitado canalizará el reporte para una atención oportuna.
Con la Policía Rosa, Aguascalientes fortalece un modelo de seguridad cercano a la gente, donde la protección de las familias y la atención digna son una prioridad.