Una Carta de Elvia Carrillo Puerto

Por Adrián Gerardo Rodríguez Sánchez

EL DÍA 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, cuyos orígenes se remontan a la lucha de mujeres obreras que buscaban mejores condiciones laborales a principios del siglo XX; un movimiento de indubitable cariz socialista. El 25 de marzo de 1911, 146 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist, en Nueva York. Ello marcó un hito en la lucha por la búsqueda de seguridad social.

MÉXICO CUENTA con una extensa historia de lucha para hacer valer los derechos de la mujer, para el mejoramiento de sus condiciones en diferentes ámbitos y para su pleno desarrollo bajo los preceptos de la justicia social. Un ícono de esa historia es Elvia Carillo Puerto (1881-1965), quien desde su tierra natal, Yucatán, empezó a trabajar por hacer realidad la emancipación de la mujer, con el derecho al voto, el control de la natalidad y el acceso a una educación laica.

CON EL objeto de dar a conocer más aspectos de la labor social, política e intelectual de Elvia Carrillo Puerto, a continuación transcribimos fragmentos de una carta que dirigió al Presidente Lázaro Cárdenas del Río, el 4 de febrero de 1938, misma que se encuentra en el Archivo General de la Nación. Elvia expone al General sus logros como servidora pública, ante su reciente cese en la Secretaría de Economía. En la carta refiere lo siguiente:

“COMO UNA demostración de mis actividades desarrolladas durante el tiempo que he tenido nombramiento en la Secretaría de Economía, va este memorándum que viene a explicar cada acto de la labor social que he desarrollado. (…)

“DADAS MIS inclinaciones por la obra social entre mujeres, se me comisionó para que dedicara el tiempo a esa eminente labor y en el desempeño de comisiones que con carácter afín se me señalase, siendo lógico que, por el carácter de mi comisión, yo no tuviese ni lugar, ni un horario rígido, pues este podía abarcar el tiempo que imponía mi trabajo. (…)

“LA PRIMERA comisión que se me encomendó fue un estudio social y económico acerca del henequén, por ser mi tierra el estado de Yucatán. En ese estudio debía abarcar la condición del trabajador indígena, su estado social, económico, biológico, su relación con el hacendado y presentar el aspecto agrario en armonía con los lineamientos que el actual gobierno se propone a desarrollar (…)

“FUI NOMBRADA representante de la Secretaría de Economía Nacional y de la Liga Orientadora de Acción Femenina, y como el tiempo era apremiante, tuve que trabajar a horas desusadas para desarrollar el tema de la ‘Condición de la mujer en las distintas etapas de la prehistoria y pro-historia, especialmente mexicana y yucateca’ (…)

“FUI COMISIONADA para estudiar los distintos aspectos del trabajador del campo, consagré mucho tiempo para la recopilación de datos para el Departamento. (…)

“ME DEDIQUÉ a las agrupaciones obreras y campesinas de Mérida, y logré hacer resurgir las antiguas organizaciones que había formado en la época de mi hermano, Felipe Carrillo Puerto. A mi regreso, rendí un amplio informe de mi labor y del puesto ideológico que ocupé en la dirección. (…)

“EN LA actualidad soy Secretaría de Organización y Acción Cívica del Instituto Revolucionario Femenino y miembro de la alianza de Mujeres y en ese puesto consagro buen tiempo para las actividades que las instituciones demandan. (…)

“EN EL Congreso de Escritores Revolucionarios, fui Delegada y asistí a sus diversas sesiones, siempre tomando participación en lo que a actividades de mujeres y agrupaciones se refiere. (…)

LO RELEVANTE de estos fragmentos, nos parece, es la capacidad de Elvia Carrillo de estar simultáneamente en la labor política y social. Es decir, no solo revela la amplitud de sus intereses intelectuales, que la llevaban al estudio de cuestiones socio-agrarias y a trabajos de índole antropológica, sino además de su faceta como organizadora de grupos, colectivos y brigadas politizados en torno a la reivindicación de los derechos de la mujer, desde la función pública. Un trabajo de territorio, no solo de escritorio.

Fuente de consulta: Archivo General de la Nación, Archivos presidenciales, Caja 0011, exp. 206, f. 31, Lázaro Cárdenas del Río.