A mí que me Revisen: Javier Torres

“La Auditoría Superior del Estado no Tiene una Coma Sobre Nosotros”

Por Gabriel Rodríguez

Javier Torres Rodríguez, presidente municipal de Fresnillo, dijo estar tranquilo por la revisión de las finanzas locales que en breve emprenderá la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su localidad; “a mí que me revisen”, dijo y sostuvo que su salario debe andar por alrededor de 114 mil pesos mensuales (acorde con cifras oficiales), que es el promedio salarial del gobernador del estado, David Monreal.

Torres Rodríguez indicó además ser consciente de que sobre su persona han caído todo tipo de críticas por parte de sus adversarios, las que giran alrededor de los apoyos que habría brindado durante su administración para apoyar a la radiodifusora local, propiedad de la familia Torres.

“Esa radio no es mía, no soy socio de ella aun cuando ésta existe desde 1958 y en cuya historia se han dado convenios con muchos gobiernos locales, pero incluso así hemos reducido dicho convenio de parte nuestra”.

En contra de ello, dijo que la localidad fresnillense es completamente diferente, “desde que llegué a gobernar, a partir de un respaldo completamente social y, por lo que se refiere a los comentarios de algunos actores políticos, los convoco a sumarse al proyecto de mi demarcación, donde no hay ni nombres ni apellidos sino solamente municipio”.

Sobre las acusaciones que pesan sobre su persona como alcalde, afirmó que este lunes 9 de marzo dará inicio una auditoría en esa demarcación, de modo que todas las áreas de mi gabinete tienen la instrucción de mostrar y dar a conocer todas las cifras que sean necesarias y es claro, afirmó, que esperará los resultados de dicha auditoría a partir de las auscultaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al respecto.

“Al momento, hemos realizado un centenar de obras durante el lapso de año y medio de gobierno y ya logramos baja al Mineral del primer lugar que tenía en percepción de inseguridad, al número 26 con una fuerte inversión; recibí a Fresnillo con cinco patrullas y ahora tenemos 30 más y aumentamos el número de policías, que hoy son 120”.

En lo que se refiere al cobro del predial, indicó que la cifra recaudatoria ha aumentado en ese rubro más de 15 por ciento, comparativamente hablando con los dos últimos periodos de gobierno.

“Me critican sin duda porque son tiempos prepolíticos, pero sobre todo porque hemos desarrollado buenas labores en Fresnillo y lo que pudieron hacer ellos antes no lo hicieron, pero al momento la Auditoría Superior del Estado (ASE) no tiene una coma sobre nosotros”.

Finalmente, ante las críticas de sus adversarios, quienes le sugerían donara su salario a causas sociales, pidió que ojalá y ellos lo donen también, pero sobre todo que den resultados: “Yo no me despacho con la cuchara grande porque no traigo auto blindado ni escoltas y si comparan mi sueldo con el del gobernador, quien me merece mi respeto, es porque trabajo todo el día pero si hay problema, que me envíen a la Auditoría”, porque “yo no tengo nada qué esconder”.