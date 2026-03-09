Dicta Rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes Conferencia Magistral en la Universidad Autónoma de Zacatecas

En una muestra de colaboración interinstitucional y compromiso con la excelencia educativa, el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro en Derecho Juan Carlos Arredondo Hernández, dictó la conferencia magistral “Retos de los abogados postulantes en el nuevo Sistema de Justicia Laboral”, la cual marcó el inicio de la Especialidad en Derecho Laboral en la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

Durante su intervención, el maestro Arredondo Hernández ofreció un espacio de reflexión académica orientado al fortalecimiento de la formación jurídica especializada y a la actualización profesional en materia laboral. Su participación no solo distinguió el arranque de este programa de posgrado, sino que también consolidó el diálogo entre instituciones en favor de la mejora continua de la educación superior en la región.

Ante una audiencia integrada por la comunidad universitaria de la UAZ y profesionales del Derecho, la cátedra del rector de la UAA reafirmó el interés de ambas instituciones por impulsar una formación de alta calidad que responda a las transformaciones actuales del sistema jurídico. Posteriormente, el maestro Arredondo compartió sus conocimientos en una clase con alumnos del primer semestre de dicho Posgrado.