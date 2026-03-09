Gobiernos ya no Deben ser Patrimonio de Algunas Familias: Narro Céspedes

“Fuera de Lugar”, que Saúl Monreal Pida Notificación de su Exclusión

Por Gabriel Rodríguez

El diputado federal morenista, José Narro Céspedes, llamó a quienes van adelantados para lograr una candidatura en el estado de Zacatecas para que se mantengan tranquilos, hasta que el partido determine las fechas donde podrán someterse a las reglas y estatutos, de cara la sucesión del año 2027.

Lo anterior, luego de que el pasado fin de semana se realizara en Ciudad de México el consejo nacional de Morena, durante cuyo receso, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, se ausentó del mismo junto con otros gobernadores, aun cuando dentro de ella se discutieron temas de afiliaciones, formación de comités y lapsos de lanzamiento a candidaturas.

“Es posible, dijo, que a muchos de esos gobernadores no les haya gustado la lectura de los tiempos de Morena, pero, encima de ello, nos parece fuera de lugar que el senador Saúl Monreal insistiera en que se le notificara su negativa a contender por Zacatecas en 2027 a causa de la Ley antinepotismo, lo que se hará hasta que dé comienzo el proceso.

“Los adelantados deben esperar la convocatoria y, desde luego, no piensen que ya tienen el nombramiento divino, porque todavía no hay nombramientos porque esto apenas está comenzando.

“En ese momento, con toda seguridad, a la gente que no califique, se le habrá de notificar momento en el cual el o la inconforme podrían presentar todos los recursos que quieran ante los tribunales electorales de Morena”.

Dentro de dicho consejo nacional morenista, insistió Narro, se establecieron reglas claras “para evitar haya movimientos internos viciados y antidemocráticos que permitan el uso de recursos públicos o de dudosa procedencia, además de que se prohíbe el uso de propaganda y espectaculares en las precampañas de los estados, o que se hagan campañas dispendiosas y que haya entrega de dádivas o de recursos para que la ciudadanía acuda a los eventos”, entre otros.

La encargada de la conducción del proceso será la comisión electoral de Morena en donde participaría el presidente del partido y diversos funcionarios de ese instituto político, quienes elaborarán la propuesta de convocatoria a partir de la propia comisión de encuestas.

Asimismo, indicó que –al momento– Morena lleva alrededor de 12 millones y medio de nuevos afiliados dentro del partido, con más 71 mil 500 nuevos comités ya formados.

“Hay que esperar la convocatoria y, si Saúl insiste, debe entonces esperar el brote de la cláusula antinepotismo pero Morena es clara al respecto: queremos terminar con los procedimientos feudales, dentro los cuales se considera a algunos gobiernos patrimonio de algunas familias”.