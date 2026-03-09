Justicia, Igualdad y fin de Violencia Legítimas Demandas de la Mujer: Carlos Puente Salas

El legislador Carlos Puente distinguió a las mujeres del país que hoy salieron a marchar por las calles con la 􀂿rme exigencia que el Estado mexicano les garantice justicia, igualdad de oportunidades y el fin de la violencia.

El diputado del Verde reiteró que el compromiso desde el legislativo es continuar la lucha por la construcción de un marco jurídico sólido que permita a todas las mujeres, desde la infancia, vivir alejadas de cualquier tipo de violencia.

Carlos Puente reconoció también de manera especial a las trabajadoras de limpieza que este día al concluir la marcha trabajaron arduamente y a aquellas que pusieron su empeño en la protección de edificios., todas son una misma.