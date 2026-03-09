Más de 15 mil Mujeres Reiteran: “¡No a la Violencia Machista!”

Persisten Desigualdad y Agresiones Contra Mujeres y Niñas, Reclaman

Por Nallely de León Montellano

Más de 15 mil mujeres tomaron las calles de la capital este domingo 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres en Zacatecas, en una movilización convocada por el Movimiento Feminista de Zacatecas y conformada por alrededor de 27 colectivas, entre ellas agrupaciones integradas por infancias, adultas mayores y mujeres con discapacidad.

Pañuelos morados y verdes, globos, pancartas con consignas de protesta y exigencias de justicia, así como cédulas de búsqueda de mujeres desaparecidas, acompañaron la marcha que recorrió el Centro Histórico. Las calles y avenidas se llenaron de mujeres de todas las edades que caminaron juntas para visibilizar la violencia que enfrentan en distintos ámbitos de la vida social. La movilización se organizó en dos bloques.

Uno de ellos partió desde la explanada de Ingeniería, mientras que el segundo inició su recorrido en la Máquina 3030. En uno de los contingentes se concentraron colectivas con infancias, mujeres con discapacidad, adultas mayores y colectivos de madres buscadoras, con el propósito de garantizar una marcha incluyente; el otro estuvo integrado por diversas colectivas feministas y mujeres que acudieron de manera independiente.

Durante el recorrido también se observó la presencia de observadoras de la Comisión de Derechos Humanos, así como integrantes del denominado bloque rojo, quienes se encargaron de vigilar que no se presentaran situaciones de riesgo durante la movilización.

La marcha comenzó minutos después de las 12 del mediodía y avanzó por las principales vialidades del centro de la ciudad hasta llegar a la Plaza de Armas, donde se llevó a cabo un mitin. En ese punto se realizó un pase de lista de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio, mientras asistentes levantaron cédulas de búsqueda en memoria de quienes no han regresado a casa.

También se instaló un tendedero de violentadores, espacio donde mujeres colocaron denuncias públicas contra presuntos agresores como una forma de visibilizar experiencias de violencia que, señalaron, muchas veces no encuentran respuesta en las instituciones.

Durante el mitin se dio lectura al posicionamiento del Movimiento Feminista de Zacatecas, en el que se expuso que cada 8 de marzo las mujeres salen a las calles para denunciar las violencias que enfrentan de manera cotidiana y exigir garantías para una vida libre de violencia.

En el documento se señala que, a pesar de los avances legislativos, persisten condiciones de desigualdad y violencia que afectan particularmente a mujeres y niñas.

También se advierte que la violencia feminicida, las desapariciones, la violencia sexual, la trata y otras formas de agresión continúan presentes en un contexto marcado por la impunidad y por la falta de respuesta efectiva de las instituciones.

El posicionamiento también hace referencia a las violencias que se registran en espacios educativos y en otras instituciones, donde –señalan– persisten casos de hostigamiento y agresiones sexuales que muchas veces quedan sin sanción.

Asimismo, durante la lectura del pronunciamiento se recordó lo ocurrido el 8 de marzo de 2024, cuando periodistas, activistas y participantes de la movilización denunciaron haber sido víctimas de represión policial, con agresiones físicas, golpes, detenciones arbitrarias y otros actos que calificaron como violaciones a los derechos humanos.

Las colectivas señalaron que estos hechos no deben repetirse y subrayaron que la protesta social es una forma legítima de exigir justicia y denunciar la violencia que enfrentan las mujeres.

Entre las demandas expuestas también se encuentra la necesidad de fortalecer políticas públicas que permitan prevenir la violencia feminicida, garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y avanzar en la implementación de políticas con perspectiva de género en distintos ámbitos de la vida pública.

A pesar de que en días previos circularon rumores sobre posibles ataques durante la movilización, la marcha se desarrolló de manera pacífica y no se registraron incidentes.

Durante el recorrido no se observó presencia de policías de ninguna corporación, mientras que unidades de la Cruz Roja se mantuvieron en al menos cinco puntos estratégicos para brindar atención en caso de emergencias.

La movilización concluyó alrededor de las 15:00 horas en la Plaza de Armas, donde las asistentes reiteraron que el 8 de marzo es una fecha para recordar a las víctimas de violencia, visibilizar las demandas de las mujeres y mantener vigente la exigencia de justicia.