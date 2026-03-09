Morena Destruyó las Instituciones que Creó el PRI en Siete Años: José Olvera

“Este País es lo que es, Gracias al PRI”

Por Gabriel Rodríguez

José Olvera, delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Zacatecas, señaló que ese instituto político cimentó las bases de la vida institucional de la nación mexicana durante 77 años, mientras que sus opositores la han devastado en siete.

Olvera Acevedo pidió al partido gobernante instruirse, documentarse, leer sobre todos aquellos procesos históricos a partir de los cuales, desde 1929, el PRI dio cauce a la salud republicana, mediante la creación de toda suerte de instituciones que Morena “ha destruido”, afirmó, “en poco más de un sexenio”.

El activista del tricolor dijo que “los opositores no son de mi peso ni de mi talla política, por lo que les pido que se pongan a estudiar un poco la historia reciente de nuestra nación.

“Nosotros, durante 76 construimos una nación, la mexicana, de modo que todo lo que hay en este país es y fue obra de los gobiernos de mi partido; gracias a nuestro trabajo y al de las masas sociales en México, fue como pudimos desarrollar infraestructura carretera, hospitales y escuelas como resultado de los esfuerzos de nuestros gobiernos”.

Asimismo, indicó que nadie en sus cabales puede ni debe olvidar que el PRI fue el creador del Banco de México, del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Infonavit, el desarrollo de Ciudad Universitaria en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de todas las escuelas técnicas y primarias federales y estatales.

“Eso debe servirnos de marco estructural para considerar que aquello que fue erigido a partir de la existencia de un partido, en beneficio de sus ciudadanos, no puede ni omitirse ni ser olvidado”, pidió.

Sumó que 99 por ciento de los hospitales que existen en México fueron construidos por gobiernos emanados de ese instituto político “y de haber sido nosotros un partido hegemónico, abrimos las puertas a la democracia desde 1976.

¿O qué ya se les olvidó quién fue don Jesús Reyes Heroles, quien fue don Porfirio Muñoz Ledo o es que tenemos muy corta memoria?”.

Aseveró que fueron bajo los “sesudos estudios y análisis de esos demócratas como tuvo lugar la creación de las diputaciones plurinominales, que ahora se intentan devastar al dejar de reconocer impulso de la vida democrática nacional, sin la cual jamás hubieran ellos llegado a gobernar”.

“Nos agravia que desconozcan la historia de México desde 1917 a resultas de la Revolución pues este país es lo que es, gracias al PRI”, subrayó.

Caso contrario, dijo que “el partido gobernante ha destruido todo el andamiaje que durante 30 años fue erigido para dar normalidad democrática al país como el INE y los organismos autónomos, con lo que ello significa para la destrucción de toda la vida democrática nacional”.