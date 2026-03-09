Presidenta Conmemora Día Internacional de la Mujer En Homenaje a las Mujeres de las Fuerzas Armadas

“Al Reconocer el Valor de las Mujeres Construimos un País más Justo”

Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en homenaje a las mujeres de las Fuerzas Armadas, resaltando que el pueblo de México las reconoce y respeta, ya que su servicio fortalece al país y juntas construyen una nación justa y fuerte que teje con sus mujeres independencia y soberanía.

“Sepan que el pueblo de México las ve, las reconoce y las respeta. Sepan que su servicio fortalece a nuestro país y sepan que cada paso que dan abre camino para muchas mujeres mexicanas. Y si alguna vez dudan de la grandeza de lo que hacen, recuerden esto: detrás de cada paso suyo, late el corazón agradecido de todo un pueblo y de toda una nación. Sigamos avanzando juntas. Sigamos construyendo un México donde ninguna mujer tenga límites; un México donde la igualdad sea una realidad cotidiana; un México donde la historia, el talento y la vocación de cada mujer encuentren siempre un espacio para florecer.

“Porque cuando reconocemos el valor de las mujeres en nuestra historia, en nuestro presente y en nuestro futuro, estamos construyendo un país más justo. Y un país más justo es, sin duda, un país más fuerte. Un país que todos los días teje con sus mujeres, libertad, democracia, justicia. Un país que todos los días tejemos juntas y juntos, una nación que teje con sus mujeres independencia y soberanía. ¡Que vivan las mujeres de México! ¡Que vivan las mujeres de las Fuerzas Armadas! ¡Que viva México libre, independiente, igualitario y soberano! ¡Que viva México !¡Que viva México! ¡Que viva México!”, resaltó desde el Campo Deportivo Militar Marte en la Ciudad de México.

La primera mujer Presidenta en 200 años de la República puntualizó que el reconocimiento es también un compromiso para seguir construyendo instituciones más justas, más incluyentes y libres de discriminación, acoso y violencia.

La Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas destacó que México tiene una historia profunda de mujeres extraordinarias tejedoras de la patria. Ejemplo de ello, en la Independencia: Leona Vicario, Josefa Ortiz Téllez-Girón, Gertrudis Bocanegra, Manuela Molina, Altagracia Mercado, Mariana Rodríguez del Toro; en la Reforma: Margarita Maza, Ignacia Riesch, apodada como La Barragana, y en la Revolución Mexicana: Carmen y Natalia Serdán, Dolores Jiménez y Muro, Hermila Galindo, así como Adela Velarde y cientos de mujeres más.

“Las mujeres de las Fuerzas Armadas. Mujeres del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Marina, Armada de México. Mujeres que portan con orgullo el uniforme. Mujeres que sirven a México con honor. Ustedes representan la continuidad de esa historia, de heroínas. Son parte de generaciones que han demostrado que el amor por la patria no tiene género, que el valor no tiene género y que el compromiso con México nace del corazón”, enfatizó.

Recordó que cuando una mujer avanza, avanzan todas y al romper barreras se abren puertas como lo hicieron las mujeres de las Fuerzas Armadas, que hoy son ejemplo de niñas que entienden que pueden pilotear aeronaves, dirigir unidades, participar en operaciones de protección civil, apoyar a la población en desastres y tomar decisiones estratégicas.

En el evento, en el que estuvo acompañada por miembros de su gabinete legal y ampliado, representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial, la mandataria entregó condecoraciones y reconocimientos a 30 mujeres del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional; 10 de la Secretaría de Marina; y 20 de la Secretaría de las Mujeres por su labor destacada.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, reconoció el esfuerzo de las mujeres de las Fuerzas Armadas, quienes demuestran que pueden ser capitanas, generalas y comandantas supremas de las Fuerzas Armadas. Destacó la visión de la Presidenta para cumplir con las mexicanas a través de diversas acciones como la creación de la primera Secretaría de las Mujeres, la difusión de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, su traducción en la lengua indígena, la construcción de Centros LIBRE y todo el trabajo que realiza a diario.

El secretario de Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, informó que en el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional hay más de 42 mil 660 mujeres, de las cuales más de 7 mil se incorporaron en la presente administración, en la cual también se dio el paso para incorporar a mujeres en todas las unidades operativas ejerciendo el mando y este año se graduarán mil 560 mujeres del Sistema Educativo Militar, el mayor número en la historia.