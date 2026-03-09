En el Día Internacional de la Mujer, Tere Jiménez Reafirma su Compromiso con los Derechos y el Futuro de Niñas y Mujeres

“El 8 de Marzo es Memoria, es Lucha y, Sobre Todo, es Dignidad”

Enlistó algunas de las acciones que su administración estatal impulsa en favor de las mujeres.

Destacan la creación de la Policía Rosa, las Casas Rosas, el nuevo refugio para niñas del DIF Estatal, el fortalecimiento de los servicios de salud, entre otros.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, dirigió un mensaje a las mujeres del estado, en el que reconoció su valentía, su trabajo y su papel fundamental en la construcción de familias, comunidades y en el desarrollo de la entidad.

“Quiero hablarles a todas ellas, a la mujer que despierta antes que todos para poner en marcha su hogar, a la que no se rinde, a la niña que hoy sueña en grande y a la adulta mayor que con sus manos y su historia nos abrió el camino que hoy pisamos todas. El 8 de marzo no es una fecha más, es memoria, es lucha y, sobre todo, es dignidad; es el recordatorio de que la igualdad es un derecho que nos pertenece”, enfatizó la gobernadora.

Destacó que, en Aguascalientes, más de la mitad de la población son mujeres; además, cerca del 40 por ciento de las empresas y una de cada tres familias están lideradas por una mujer. Muchas otras crean arte, estudian, practican deporte, bailan y sueñan, por lo que reiteró: “A todas y a cada una quiero recordarles que no están solas”.

Asimismo, enlistó algunas de las acciones que su administración estatal impulsa en favor de las mujeres. Destacó la creación de la Policía Rosa, única en el país, que cuenta con perspectiva de género y brinda atención a la infancia; así como las Casas Rosas, espacios que ofrecen refugio y atención integral. Además, señaló que las tiendas Oxxo funcionan ahora como puntos seguros para las mujeres.

Informó también que, con mucho cariño, se construye un nuevo refugio para niñas del DIF Estatal, donde podrán contar con un espacio digno para desarrollarse y vivir felices. Además de la creación de la Universidad Intercultural para la Igualdad, única en el país que ofrece becas del 100 por ciento y cuenta con Estancia Infantil y Estancia para el Adulto Mayor.

Añadió que, en Aguascalientes, el cien por ciento de las mujeres detectadas con cáncer de mama o de cuello uterino reciben tratamiento gratuito. Asimismo, subrayó que se han fortalecido los servicios de salud y atención a víctimas.

En materia de desarrollo económico, resaltó que, a través de apoyos al emprendimiento, más de 12 mil 300 proyectos liderados por mujeres han logrado iniciar, crecer o profesionalizarse.

“Vamos a defender con firmeza sus derechos políticos, sociales y profesionales. Queremos un entorno donde todas las niñas crezcan sabiendo que pueden llegar tan lejos como se lo propongan, sin miedo y con respeto, porque cuando una mujer da un paso adelante, Aguascalientes también avanza”, finalizó Tere Jiménez.