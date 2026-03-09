Por su Hija y por las Niñas y Mujeres de Aguascalientes, Daniela Decidió ser Policía Rosa

El amor por su hija es lo que impulsa a Daniela Huerta a ponerse el uniforme todos los días. Pensando en el futuro de ella y de miles de niñas, niños y mujeres de Aguascalientes, decidió convertirse en policía, ahora forma parte de la Policía Rosa, un camino que también la llevó a abrir brecha como la primera mujer policía en su familia.

“Soy la primera mujer policía en mi familia y es un orgullo pertenecer a esta unidad y formar parte de esta corporación”, señala.

Daniela forma parte de una nueva generación de mujeres que han decidido asumir el uniforme no sólo como una responsabilidad, sino como una oportunidad para transformar realidades. Su historia refleja el avance de las mujeres dentro de las instituciones de seguridad.

Para Daniela, formar parte de la Policía Rosa significa mucho más que patrullar o atender llamados de emergencia: significa estar cerca de la gente, generar confianza y brindar apoyo cuando más se necesita.

“Me siento muy contenta y satisfecha de pertenecer a esta unidad, ya que aquí apoyamos a mucha gente y tenemos mucha proximidad con la ciudadanía. Para mí significa mucho, porque puedo ayudar a muchas personas, pero ayudar a los niños es lo que más me satisface; tener contacto con ellos, que confíen en nosotros y hacer la diferencia”, mencionó.

Detrás de su vocación también hay una historia personal que la impulsa a seguir adelante. Esa motivación se refleja en cada intervención, en cada llamada atendida y en cada persona que encuentra respaldo en su labor. Daniela explica que la misión de su unidad es clara: proteger y acompañar a quienes más lo necesiten.

“En cualquier situación podemos ayudarlos y protegerlos, salvaguardar su integridad y apoyarlos en cualquier situación que se les pueda presentar”, destacó.

Historias como la de Daniela reflejan cómo la presencia de mujeres en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fortalece el tejido social a través de la empatía, la cercanía y el servicio. Su trabajo demuestra que portar un uniforme también significa tender la mano a quien más lo necesita.