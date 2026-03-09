Quesos Los Toños: la Historia de Mujeres que Construyeron su Propia Empresa

Lucha, Constancia y Amor por el Trabajo

Una necesidad familiar llevó a la señora Rosaura a transformar la leche en queso.

En la Sedrae, aprendió desde cómo elaborar quesos hasta administración y comercialización.

Todo lo hacemos con amor, con dedicación… despacio, para que el tiempo haga la perfección de nuestros productos: Rosaura Alonso.

La marca de quesos artesanales Los Toños es un testimonio vivo de lucha, constancia y amor por el trabajo. Lo que nació como una necesidad urgente para sostener a una familia, hoy es una empresa consolidada que refleja cómo el campo, cuando se transforma con esfuerzo y visión, no solo genera valor, también cambia destinos y dignifica la vida de quienes lo trabajan día a día.

Todo comenzó como una necesidad. Durante años, la familia de Rosaura Alonso Santamaría vivió del trabajo ganadero. “Mi esposo, mis hermanos, mi papá… siempre trabajando en las vacas, y no había dinero”, recuerda con nostalgia. El esfuerzo era constante, pero las ganancias no alcanzaban. Entonces surgió una idea sencilla y valiente: transformar la leche en queso.

Sin experiencia, pero con determinación, decidieron dar el paso. “Nosotros comenzamos sin saber nada”, comparte Rosaura. Fueron días de aprendizaje, de prueba y error, de apostar por algo distinto sin la certeza de lo que vendría.

El rumbo cambió cuando la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae) se acercó para brindarles acompañamiento integral. A través de capacitación en administración, formación en producción de queso y espacios de promoción comercial, el proyecto comenzó a fortalecerse. Las exposiciones y los viajes a otros estados abrieron nuevas puertas y mercados.

“El apoyo de la Sedrae ha sido muy importante para nuestra empresa”, afirma.

Así nació formalmente una empresa liderada por mujeres, orgullosa de su origen y comprometida con la calidad. Hoy, cuentan con una cadena productiva completa: siembran y cosechan sus propios forrajes, alimentan al ganado, realizan la ordeña, transforman la leche y llevan el producto hasta el consumidor final. Cada etapa forma parte de un modelo integral que garantiza calidad.

Para Rosaura, lo artesanal no significa improvisación, significa cuidado. Sus quesos se elaboran con leche pasteurizada, sin grasas vegetales, respetando procesos manuales que conservan la esencia tradicional. “Nuestro queso es pasteurizado y es artesanal porque es de pura leche. La mayoría de nuestros procesos se hacen con nuestras manos. Todo lo hacemos con amor, con dedicación… despacio, para que el tiempo haga su labor, para que el tiempo haga la perfección de nuestros productos”.

La historia de Los Toños demuestra que cuando el campo agrega valor, multiplica las oportunidades; sus productos se pueden adquirir en el Mercado de Abastos y el Mercado Terán, así como en la Expo Agroalimentaria de la Feria Nacional de San Marcos, o directamente en su fábrica, ubicada en el Rancho La Providencia, carretera al aeropuerto-Tanque de los Jiménez, kilómetros 3.5, Aguascalientes.

En ese sentido, el titular de la Sedrae, Isidoro Armendáriz, invitó a productores agrícolas, ganaderos, apicultores y acuicultores a participar en la Convocatoria de Equipamiento Agroindustrial para fortalecer la industria agroalimentaria.

“Cuando transforman un producto básico, elevan considerablemente sus ganancias; por eso, los apoyamos para que le den un valor agregado a su trabajo”, señala.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de abril. Los requisitos pueden consultarse en https://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/. Para más información, comunicarse al teléfono 449 910 25 95, extensiones 5811 y 2600, de las 8:00 a 15:00 horas.