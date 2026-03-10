AURA Wellness Llega por Primera vez a UNICO 20° 105° Hotel Riviera Nayarit

Ubicado frente a las costas del Pacífico mexicano, UNICO 20° 105° Hotel Riviera Nayarit representa la más reciente apertura de UNICO Hotel Collection. Este resort todo incluido, solo para adultos, integra cultura local, diseño contemporáneo de carácter atemporal y bienestar dentro de una propuesta de lujo relajado y sofisticado. Inspirado en la riqueza natural y cultural de Riviera Nayarit, el hotel desarrolla experiencias para el huésped basadas en una interpretación actual del arte, la música, la vida al aire libre, la gastronomía y los tesoros locales que definen el destino.

Este año, AURA Wellness expande su presencia y llega por primera vez a UNICO 20° 105° Hotel Riviera Nayarit, tras consolidarse durante años como uno de los programas insignia de UNICO 20°87° Hotel Riviera Maya. Con ello, esta experiencia de bienestar de la marca se integra ahora al entorno del Pacífico, adaptándose a su paisaje y esencia cultural.

Del 6 al 9 de abril, el hotel celebrará esta primera edición, una semana diseñada para renovar cuerpo, mente y espíritu a través de una agenda que combina bienestar físico, nutrición, salud mental y fitness. El programa está dirigido tanto a apasionados del bienestar como a viajeros y parejas que buscan reconectar y renovarse en un entorno relajado, rodeado por la energía del Pacífico y los paisajes de Riviera Nayarit.

Como parte del exclusivo programa, los huéspedes podrán participar en actividades diseñadas para despertar los sentidos y fomentar el equilibrio integral. La agenda incluirá rituales de limpieza de aura, sesiones de ice bath, experiencias de exfoliación y limpieza facial, así como espacios dedicados a la nutrición consciente y el cuidado de la piel. Destaca también una clase orgánica de cocina guiada por el chef Nicolás Cano, donde la gastronomía se convierte en una herramienta de bienestar, además de prácticas de meditación sobre el agua y dinámicas de conexión mente-cuerpo que aprovechan la energía natural de la Riviera Nayarit y el entorno del destino.

Esta primera edición de AURA Wellness en Riviera Nayarit refleja una evolución hacia experiencias más personalizadas y sensoriales. En un entorno donde el mar, la arquitectura y la cultura local dialogan de forma natural, UNICO 20° 105° Hotel Riviera Nayarit invita a sus huéspedes a descubrir un lujo relajado y auténtico, donde cada momento se convierte en una conexión significativa con la naturaleza, el arte y la esencia del Pacífico mexicano. Una forma de viajar con equilibrio y una relación más profunda con el destino, celebrando una hospitalidad que honra el alma de México.

Acerca de PAM Hotels

PAM Hotels® es una empresa hotelera líder en el sector de lujo con presencia en México, el Caribe y Estados Unidos. Entre sus propiedades destacan la operación y/o comercialización de Nobu Hotel en Miami Beach, Chicago y Los Cabos; así como de Hard Rock Hotels – An All-Inclusive Experience ubicados en Punta Cana, Cancún, Riviera Maya, Vallarta y Los Cabos. En República Dominicana, el grupo opera Aloft Santo Domingo y Marriott Santo Domingo Piantini. La colección incluye además Residence Inn by Marriott® en Mérida, Cancún y Playa del Carmen.

PAM Hotels® también gestiona marcas propias como UNICO Hotel Collection, un concepto innovador de lujo todo incluido, solo para adultos, integrado por UNICO 20°87° Hotel Riviera Maya y UNICO 20°105° Hotel Riviera Nayarit. Además, AVA Resort Cancun, un all-inclusive único en su tipo, diseñado para disfrutar en familia.

Para obtener más información, visita pamhotels.com.