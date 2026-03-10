Conoce los Mejores Festivales Para Recibir la Primavera en Canadá

El Momento Ideal Para Redescubrir el País Desde Otra Perspectiva

Canadá está a punto de dejar atrás los días nevados para dar paso a una de las temporadas más esperadas del año: la primavera. Con el deshielo, los parques recuperan su verdor, los jardines florecen y las ciudades se llenan de vida, convirtiendo esta estación en el momento ideal para redescubrir el país desde otra perspectiva.

La llegada del clima soleado marca también el inicio de una vibrante agenda de festivales que toman avenidas, espacios públicos y recintos culturales, integrando naturaleza, música, arte y gastronomía en un mismo escenario. La primavera canadiense no solo se contempla: se vive en cada concierto al aire libre, en cada mercado gastronómico y en cada actividad que celebra el renacer de la temporada.

Diversas ciudades del país se convierten en anfitrionas de celebraciones que combinan a la perfección el entorno natural con la energía urbana. A continuación, te compartimos dos propuestas destacadas por su diversidad de actividades y su ambiente festivo, ideales para planear una escapada y dar la bienvenida a las flores de primavera.

La celebración del hanami desde la Costa Oeste de Canadá

Del 27 de marzo al 12 de abril de 2026, Vancouver se llenará de pétalos gracias al Festival de los Cerezos en Flor (página web en inglés), una celebración que se extiende por distintos barrios de la ciudad. Inspirado en la tradición japonesa del hanami, el encuentro reúne cada año a cerca de 175 mil asistentes.

Su programación incluirá actividades para todos los públicos como The Big Picnic, una reunión comunitaria con música en vivo y talleres de arte; Blossom Block Party, que convertirá las calles en una pista abierta con DJs y espectáculos de danza; o Sakura Days Japan Fair, que durante dos días transformará el Jardín Botánico VanDusen en un escaparate de la cultura japonesa, con artesanías, ceremonias del té y demostraciones de artes marciales.

Un colorido legado histórico en la capital de Canadá

El Festival Canadiense del Tulipán (página web en inglés) se celebrará del 8 al 18 de mayo de 2026 en el Parque de los Comisionados de Ottawa. Considerado el más grande en su tipo, con 300,000 flores de 100 variedades distintas, este evento conmemora la histórica amistad entre los Países Bajos y Canadá.

Además de admirar los campos en flor, el público podrá sumarse a recorridos guiados, para conocer las distintas variedades de tulipanes de la región; disfrutar de la música en vivió en los pabellones artísticos; pasear en canoa o en bote dentro del Lago Dow; y visitar el tradicional mercado de tulipanes.

La agenda contempla también una carrera a lo largo del lago y un espectáculo nocturno que combina drones y fuegos artificiales.

El Festival de los Cerezos en Flor de Vancouver y el Festival Canadiense del Tulipán de Ottawa sorprenderán a sus visitantes gracias a sus deslumbrantes paisajes, su historia y su diversa agenda de actividades.

Viajar a Canadá para disfrutar de la primavera es, además, una puerta abierta para explorar la riqueza de sus provincias; por ello, Air Canada invita a los viajeros mexicanos a seguir descubriendo lo mejor de los destinos canadienses.

Con una extensa red de vuelos, la aerolínea ofrece múltiples conexiones entre las principales ciudades de Canadá y México, facilitando así el acceso a cada rincón de este país.

Para vivir estas y otras experiencias de temporada, vuela desde la CDMX, Monterrey, Guadalajara y nueve ciudades mexicanas más hacia distintos destinos canadienses e intercontinentales a través de sus principales hubs en Toronto, Montréal y Vancouver.

