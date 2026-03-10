Fortalece Miguel Varela Infraestructura Educativa en el Jardín de Niños “María Enriqueta Camarillo”

En un acto de compromiso con la niñez y la educación, el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, encabezó la ceremonia de honores a la bandera en el Jardín de Niños “María Enriqueta Camarillo”, donde realizó la entrega oficial de obras de mejora en infraestructura que benefician directamente el desarrollo integral de las y los alumnos.

Durante su mensaje, el alcalde destacó la importancia de fortalecer el sentido de pertenencia y los valores cívicos a través de este tipo de ceremonias, que contaron con el acompañamiento de la Guardia Nacional y de la Banda Sinfónica Municipal.

“Juntos estamos construyendo el cambio que Zacatecas merece. Estos momentos nos permiten aportar un granito de arena al desarrollo académico y quedan grabados en la historia colectiva de nuestras instituciones”, afirmó el edil. Asimismo, subrayó que su administración ha visitado ya 220 planteles educativos con el objetivo de atender sus necesidades prioritarias.

Por su parte, el director de Infraestructura y Obra Pública, Luis Fernando Maldonado, presentó los detalles técnicos de la intervención. Informó que los trabajos incluyeron el aplanado y pintura de la barda perimetral en el sector sur, así como el mantenimiento de los accesos al plantel.

De igual forma, se llevó a cabo la construcción de una plataforma para una cancha de futbolito, obra que requirió la edificación de un muro de contención y el relleno con material especializado. Esta inversión ascendió a 280 mil pesos, beneficiando directamente la seguridad, recreación y desarrollo de más de 200 alumnos, así como del personal docente.

Finalmente, la directora de la institución, profesora Celia González Salinas, expresó su agradecimiento al Gobierno Municipal por escuchar y atender las gestiones realizadas por la comunidad escolar.

“Contar con instalaciones dignas permite que nuestras niñas y niños aprendan en un ambiente seguro. Agradecemos su disposición por fortalecer la educación y el bienestar de la niñez zacatecana”, señaló, al reconocer la importancia de la nueva barda y del área deportiva para la formación integral de los pequeños.