Instalarán Módulos Informativos Sobre Salud Renal

En Unidades de Salud y Espacios Públicos

Por Miguel Alvarado Valle

Con el propósito de fomentar la prevención y el cuidado de la salud renal, autoridades del sector salud en Zacatecas presentaron las actividades que se realizarán con motivo del Día Mundial del Riñón, conmemorado cada 12 de marzo. Durante una conferencia de prensa, especialistas destacaron la importancia de generar conciencia en la población sobre el papel fundamental que desempeñan los riñones en el organismo y la necesidad de detectar a tiempo posibles padecimientos.

El titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas, Uswaldo Pinedo Barrios, encabezó el anuncio de las acciones programadas, las cuales contemplan la instalación de módulos de orientación dirigidos a la población en general.

Estos espacios se ubicarán tanto en las unidades de salud del estado como en distintos espacios públicos, a través del trabajo coordinado de las siete Jurisdicciones Sanitarias, con el objetivo de acercar información y promover revisiones preventivas.

El secretario advirtió que una de las principales preocupaciones en torno a la salud renal es que muchas personas desconocen que padecen algún tipo de afectación.

De acuerdo con estimaciones nacionales, cerca del 12 por ciento de la población en México presenta alguna nefropatía, aunque en numerosos casos no se detecta oportunamente debido a que la enfermedad puede avanzar sin manifestar síntomas claros en sus primeras etapas.

Las autoridades recordaron que los riñones cumplen funciones vitales para el organismo, como filtrar la sangre, eliminar toxinas, regular los líquidos corporales y contribuir al control de la presión arterial. Cuando estos órganos se deterioran, explicaron, se genera un impacto en diversos sistemas del cuerpo, lo que puede derivar en complicaciones graves si no se atiende de manera oportuna.

Asimismo, mencionaron que existen factores de riesgo que incrementan la probabilidad de desarrollar enfermedad renal, entre ellos la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad y los antecedentes familiares de padecimientos renales o cardiovasculares.

Por ello, se insistió en la importancia de realizar revisiones periódicas y mantener un control adecuado de estas condiciones para reducir el riesgo de daño progresivo en los riñones.

Finalmente, las autoridades de salud hicieron un llamado a la población a adoptar hábitos que favorezcan la salud renal, como mantenerse físicamente activo, llevar una alimentación equilibrada, evitar la automedicación, no fumar y consumir agua de manera adecuada.