Restauranteros Esperan Repunte de Ventas de Hasta 30% Durante el Festival Cultural

Hay Señales de Mayor Actividad Turística: Nide García Samán

Por Miguel Alvarado Valle

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Zacatecas, Nide García Samán, informó que el sector restaurantero prevé un repunte de hasta 30 por ciento en sus ventas durante el próximo Festival Cultural Zacatecas, uno de los periodos con mayor a􀃀uencia turística para el estado .

Explicó que, a diferencia de otros eventos donde se implementan estrategias especiales para atraer clientes, en este caso el principal motor económico es la llegada natural de visitantes que acuden a disfrutar de las actividades culturales y artísticas. Señaló que durante los periodos de Semana Santa y Pascua, los restaurantes suelen registrar una de sus temporadas más fuertes del año.

García Samán recordó que en la edición del año pasado se registró una disminución aproximada del 10 por ciento en las ventas en comparación con años anteriores, lo que representó un impacto para el sector.

Sin embargo, afirmó que el panorama para este año es más favorable, ya que el cierre de diciembre fue positivo para los restaurantes y actualmente comienzan a observarse señales de mayor actividad turística, particularmente por el aumento en las reservaciones de hospedaje.

Otro factor que ha contribuido al interés por el festival es la promoción anticipada de algunos artistas que formarán parte del cartel.

La representante de Canirac explicó que el anuncio gradual de agrupaciones reconocidas en semanas previas a la presentación oficial, generó movimiento en redes sociales y mayor expectativa entre posibles visitantes, lo que podría traducirse en una mayor presencia de turistas durante los días del evento.

No obstante, reconoció que los hechos de violencia registrados recientemente en carreteras del país generaron preocupación entre los prestadores de servicios, ya que en los días posteriores se registró una baja en las ventas debido a que algunos viajeros evitaron desplazarse por carretera.

Aun así, indicó que en los últimos días el 􀃀ujo de clientes comienza a recuperarse y confió en que, de mantenerse la estabilidad, el festival se desarrollará con normalidad.

Finalmente, señaló que el sector restaurantero también busca impulsar la promoción de establecimientos ubicados fuera del centro histórico, mediante la difusión de promociones y recomendaciones entre los propios negocios afiliados.

Asimismo, adelantó que durante el festival varios restaurantes extenderán sus horarios de servicio, especialmente después de los conciertos y espectáculos, con el objetivo de aprovechar la presencia de visitantes y favorecer la derrama económica en distintas zonas de la capital y la zona conurbada.