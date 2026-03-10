Servicios de Salud del Estado, sin Insumos Básicos Como Gasas, Alcohol y Cintas: Castorena Berrelleza

Sobre Desabasto de Medicamente “Pareciera que Nunca se va a Acabar”

Por Gabriel Rodríguez

Norma Castorena Berrelleza, secretaria general de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), dio a conocer que las autoridades cumplieron en su enmienda de brindar los medios para realizar la profesionalización de sus trabajadores, pero que todavía hacen falta servicios médicos, medicamentos y programación de cirugías en los servicios de salud del estado.

Castorena Berrelleza añadió que “nuestros problemas, relacionados con la profesionalización de varios centenares de trabajadores quedaron completamente resueltos” pero detalló que “en el caso del desabasto de medicamento, habría una queja constante que pareciera nunca se va a acabar”.

Además, la lideresa sindical precisó que en Zacatecas no se está cubriendo el abasto de medicinas que requieren los pacientes en la entidad por lo que todos los días hay carencias, como hecho sintomático de una realidad a la que están sometidos hace años.

Advirtió que, por desgracia, eso signi fica que sus cuerpos médicos se ven obligados a trabajar “con lo que nos den, con lo que tenemos a mano por lo que, de cualquier manera hacemos un llamado a la ciudadanía para que se quejen al respecto”, citó.

En incontables ocasiones, es el propio personal de salud, el que de su propio bolsillo se ve obligado a comprar algunos de los insumos necesarios para la atención de las personas enfermas, como gasas, alcohol, cintas y otros. A causa del hecho, muchas cirugías son reprogramadas o bien no se efectúan, a causa de dichos faltantes, lo que complica los cuadros físicos de las personas que deben ser operadas o, cuando menos atendidas en consulta.

“A nosotros, las autoridades nos dicen todo el tiempo que están trabajando, que sí hay recursos y que tenemos lo indispensable, que se trata de etapas y que las medicinas siguen llegando”.

Ese tipo de problemas, “ya le competen al IMSS Bienestar y no a Salud, pero en realidad la gente sigue comprando todo de su bolsillo y es seguro que cuando menos adquieren alrededor de 70 por ciento sus propias medicinas con lo que eso representa para las finanzas familiares en un momento como el presente”, concluyó.