Sheinbaum ha Realizado Esfuerzos Titánicos Para Colaborar con EU en el Tema de Seguridad: Mejía

Pero “Nunca Bajo Presiones ni Sumisión”

Por Gabriel Rodríguez

El diputado federal por Morena en Zacatecas, Ulises Mejía Haro, defendió la investidura presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo y precisó que, junto con su equipo de seguridad pública nacional, “han hecho hasta lo imposible por brindar seguridad a toda la nación aun con los descalificativos de Estados Unidos”.

Lo anterior, expresó el legislador, luego de que el pasado fin de semana el presidente Donald Trump se reuniera con 12 líderes de igual número de naciones de Latinoamérica, para acordar la formación de la Cumbre Escudo de las Américas y referirse a México como “enclave protector del crimen organizado”.

Ante ello, Mejía Haro señaló que, sin duda, la titular del Poder Ejecutivo nacional ha sido muy ecuánime, “lo he dicho con anterioridad, sobre todo debido a que sus respuestas a los señalamientos del presidente Donald Trump, han sido siempre muy respetuosas”.

Ella ha aceptado colaborar todo el tiempo con la Casa Blanca, pero “nunca bajo presiones ni tampoco a condición de ser sumisos, además de que en los temas donde no coincide con el primer mandatario norteamericano, siempre se lo dice”.

Sin duda, expresó el legislador, “ella ha realizado esfuerzos titánicos para colaborar con el país del norte en el tema de seguridad”.

“Ella misma ha dejado ver las fallas y las deficiencias que se encuentra sin duda en el creciente y excesivo tráfico de armas de Estados Unidos a nuestro país”.

Al respecto, refirió que gran parte del armamento que se decomisa a las bandas criminales en México procede de Estados Unidos, las que se producen y venden en la nación vecina y que luego llegan acá como parte de un tráfico ilegal, citó.

“Es ese hecho el que debe regularse en primera instancia en el vecino país del norte, lo mismo que en el caso del consumo de drogas, que ocurre de manera abundante en ese país”.

A ello, dijo que la presidenta Sheinbaum Pardo ha insistido en generar todo tipo de campañas que lleven a desalentar el consumo de enervantes en aquella nación a sugerencia de su parte al presidente Trump pero, además, “en México se protege el hecho de que los mexicanos no compren las armas que llegan de allá”.

Sin embargo, dijo que el combate real de la inseguridad no puede darse en conferencias sino mediante la colaboración de ambos países y bajo el respeto total de la libre autodeterminación de los pueblos y acorde con el marco jurídico de cada nación. Lo anterior, precisó, debe considerarse a meses de la firma del T-MEC, ya que ese y otros hechos serán tema de considerable importancia.