500 Jóvenes Cumplirán su Sueño de Viajar por el Mundo Gracias a las Becas de Movilidad Impulsadas por Tere Jiménez

Programa “Gigantes por el Mundo”

Son los embajadores de Aguascalientes en el mundo: TJ.

A través de esta beca reciben hospedaje, alimentación, transporte local y seguro médico; además de apoyos económicos para vuelos.

Las y los jóvenes agradecieron a la gobernadora por esta beca, que les permitirá aprender de otras culturas y vivir una experiencia única.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, entregó 500 becas de movilidad internacional del programa “Gigantes por el Mundo”, una iniciativa que abre las puertas para que las y los jóvenes cumplan el sueño de viajar al extranjero y elegir entre más de 83 países de Europa, Asia, Medio Oriente, América y África.

“Son los embajadores de Aguascalientes en el mundo. Sus sueños son mis sueños. Me alegra mucho que puedan ir a conocer otras partes del mundo, que puedan romper ese miedo y tomar la decisión, porque la vida es de decisiones, de dar un paso hacia adelante. Sí podemos seguir transformando a Aguascalientes, luchen, sueñen. Si ya tienen esto en su currículum, de que se fueron a otro país, van a tener más oportunidades de encontrar un trabajo”, les dijo la gobernadora a las y los jóvenes.

Destacó que desde el inicio de la administración, ya suman más de dos mil jóvenes beneficiados; a través de esta beca, las y los participantes reciben hospedaje, alimentación, transporte local y seguro médico; además se apoya a algunos de los beneficiarios con apoyo económico para sus vuelos.

Javier Rosas Reyes, director general del Instituto Aguascalentense de la Juventud (IAJU), invitó a las y los jóvenes a compartir lo aprendido y contribuir con Aguascalientes al regresar de sus experiencias.

“Hoy aquí hay 500 jóvenes que se atrevieron a aplicar a esta beca con un solo clic. Todo ese conocimiento que traigan, todas esas experiencias que adquieran al otro lado del mundo, aplíquenlas aquí en Aguascalientes y atrevámonos a ser los mejores emprendedores, los mejores en nuestras carreras y los mejores en nuestros trabajos. Estén seguros que contarán siempre con el apoyo de la gobernadora”, señaló Rosas Reyes.

Ashley Carmín García Peña, directora nacional de la Asociación Civil Vive México, reconoció el apoyo de la gobernadora para impulsar los proyectos y metas de las y los jóvenes.

“Nosotros estamos muy felices de ver lo que van a desarrollar en diversos países. Ustedes van a compartir la calidez de los hidrocálidos con el mundo; van a compartir las cualidades de México, como la capacidad de trabajar en equipo y de ver oportunidades ante los desafíos”, resaltó.

Finalmente, a nombre de las y los beneficiarios, Fernanda Bernal Cruz, reconoció la importancia de esta beca, que les permitirá realizar servicio social y aprender de otras culturas.

“Muchas gracias a nuestra gobernadora, Tere Jiménez, por creer en nosotros, por abrirnos las puertas y por demostrarnos que cuando se apoya a los jóvenes se está apostando por el futuro de un estado. Se está apostando por el futuro de México y por el futuro del mundo. Gracias por recordarnos que podemos soñar en grande”, enfatizó.

En el evento que se realizó en los salones 2 y 3 del Foro 3C del Ficotrece, también estuvieron presentes el diputado Rodrigo Cervantes Medina, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del Sistema DIF Estatal; y Luis Francisco Santoyo Ávalos, beneficiario.