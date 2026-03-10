Tere Jiménez Arranca Territorio de Gigantes, Modelo de Vivienda Digna que Posiciona a Aguascalientes a Nivel Internacional

Ambicioso Proyecto de Regeneración Urbana

Contempla la construcción de más de seis mil 500 viviendas, además de escuelas, parques, comercios, canchas deportivas y áreas verdes, entre otras cosas.

Se edificará sobre una superficie de 50 hectáreas en el oriente de la ciudad capital.

Después de 15 años pudimos hacer posible este gran sueño, un sueño que va dedicado a la justicia social: Tere Jiménez.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, puso en marcha “Territorio de Gigantes”, ambicioso proyecto de regeneración urbana que posiciona a Aguascalientes como referente internacional en vivienda social y planeación urbana.

El complejo contempla la construcción de más de seis mil 500 viviendas, además de escuelas, parques, zonas comerciales, canchas deportivas, áreas verdes y espacios para la convivencia, entre otras cosas.

“Este es un momento histórico, después de 15 años pudimos hacer posible este gran sueño, un sueño que va dedicado a la justicia social; es una demanda social legítima, por eso Territorio de Gigantes significa la posibilidad de que muchas personas puedan acceder a una vivienda propia en un espacio diseñado para mejorar la calidad de vida”, destacó la gobernadora.

Dijo que su gobierno trabaja con la certeza de que cada obra pública sea una vía para cerrar brechas, para generar comunidad y para dignificar la vida cotidiana de la población.

“Nos impulsa la voluntad de garantizar que en Aguascalientes el desarrollo sea sinónimo de inclusión, sea sinónimo de oportunidades y de justicia social”, indicó.

Gabriela Caudel de Luna, directora general del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), detalló que este gran desarrollo se edificará sobre una superficie de 50 hectáreas en el oriente la ciudad, a solo siete minutos de la zona centro, con fácil acceso a vialidades principales, transporte público, comercios y servicios.

Dijo que el desarrollo incluirá edificios de cuatro niveles con viviendas que podrían costar aproximadamente un millón de pesos, pero que se ofrecerán en alrededor de 650 mil pesos para que más familias tengan acceso a un patrimonio.

“Será un modelo de vivienda accesible, digno y plenamente integrado a la ciudad, diseñado para promover la convivencia y una mejor calidad de vida”, apuntó.

Juan Antonio Martín del Campo, senador de la República por Aguascalientes, reconoció el compromiso de la gobernadora con los que menos tienen; “en este nuevo proyecto se construirán los sueños de más de seis mil familias que hoy quieren y desean una casa, un hogar para ellos y para sus hijos; por eso, coincido plenamente en que Tere es la gobernadora de la vivienda”, subrayó.

Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes, reconoció el apoyo y la visión de la gobernadora para concretar este proyecto.

“El sueño de toda familia es tener su propio hogar, contar con una casa iluminada, ordenada y segura. Y qué mejor si está ubicada en un lugar donde se cuenta con escuelas cercanas y centros laborales; pero, además, con un proyecto tan bonito que impactará en la felicidad de los niños, de las niñas y de todas las familias. Gracias, gobernadora, por esa gran visión”, sostuvo Montañez Castro.

Para más información sobre cómo acceder a una vivienda social, las y los interesados pueden comunicarse al Centro de Contacto Digital 070 o enviar un whatsapp al 449 469 98 98.

En el evento, estuvieron presentes el diputado Rodrigo Cervantes Medina, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, diputado local; César Enrique Peralta Plancarte, secretario de Obras Públicas; César Adrián Jaime Valdivia, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en el estado (CMIC); Evaristo de la Torre Sifuentes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en Aguascalientes; Luis León, secretario particular de la gobernadora; Dante Rico Aguilar, representante de la Gerencia Regional de la Transmisión Occidente de la Comisión Federal de Electricidad; el diputado local Omar Valdez; Gonzalo Pérez Zúñiga, secretario de Seguridad Pública del Estado; así como representantes de los diferentes sectores de la población, Alma Delia Tapia Mendoza, trabajadora afiliada a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE); Isabel Silverio Vicente, indígena purépecha; Marisol Pareja Sena, representante del Sindicato Único de Trabajadores Estatales y Municipales de Aguascalientes (Sutema); Claudia Guevara Sosa, trabajadora del Sector Salud; Milton Carlos Álvarez García, representante de los taxistas; Paloma Melissa Gamboa Ramos, docente universitaria; Lucila Valadez Mascorro, ama de casa, y Raúl Ramos Huerta, líder social de Villa Las Palmas.