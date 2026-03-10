Tere Jiménez Presenta el Programa de Mejoramiento de Imagen Urbana más Grande en la Historia de Aguascalientes

Intervendrán más de 350 mil Metros Cuadrados de Fachadas

Se prevé intervenir alrededor de 10 mil fachadas en los municipios de Aguascalientes, Calvillo, Jesús María, San José de Gracia, Pabellón de Arteaga, Cosío, Asientos y El Llano.

Esta iniciativa contempla una inversión de 30 millones de pesos, en un esfuerzo conjunto entre el Gobierno del Estado, Municipios y la Fundación Corazón Urbano.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la presentación de “Aguascalientes ¡Pinta Bien!”, el programa de mejoramiento de imagen urbana más grande en la historia del estado, mediante el cual se pintarán 10 mil fachadas en distintos municipios, con el objetivo de embellecer las ciudades y dignificar el entorno de miles de familias.

Esta iniciativa se impulsa con una inversión de 30 millones de pesos y se realizará gracias a un esfuerzo conjunto entre el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo (Sectur) y el Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA), en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Fundación Corazón Urbano, los municipios y la propia ciudadanía.

“Cuando hablamos de pintar fachadas, en realidad estamos hablando de dignidad, de orgullo, del lugar donde construimos nuestra vida todos los días; este es un programa que embellece nuestras ciudades, que dignifica nuestras comunidades y que fortalece el orgullo de pertenecer a esta gran tierra. Porque cuando una ciudad se cuida, su gente vive mejor”, subrayó la gobernadora.

Tere Jiménez destacó que, a través del programa, intervendrán más de 350 mil metros cuadrados de fachadas de diversas colonias y comunidades en los municipios de Aguascalientes, Calvillo, Jesús María, San José de Gracia, Pabellón de Arteaga, Cosío, Asientos y El Llano.

Mauricio González López, secretario de Turismo del Estado, informó que el objetivo de este programa es fortalecer el sentido de pertenencia y arraigo de la población con su municipio, mediante la creación de una imagen urbana única en cada uno de ellos, que los diferencie y les dé carácter, de acuerdo a su vocación, arquitectura e historia; subrayó que las mejoras en edificios y viviendas tendrán un gran impacto social y turístico para la comunidad y los visitantes.

“En Aguascalientes, nuestro objetivo principal es mejorar la calidad de vida de todos nuestros habitantes y que nuestros visitantes disfruten de nuestras ciudades bonitas, agradables, armónicas, limpias, organizadas, seguras y bien planeadas; los ciudadanos estaremos orgullosos de vivir y pasear por nuestras lindas calles y los turistas encontrarán lugares bonitos, con personalidad e identidad propia”, precisó.

Armando Reza Becerril, director general de la Fundación Corazón Urbano, reconoció la visión y el compromiso de la gobernadora para participar en este proyecto; “ella sabe que por encima de cualquier proyecto está la gente; si la gente vive tranquila, vive contenta, va a tener una mejor sociedad y vamos a ser un mejor estado y un mejor país”, indicó.

El presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, destacó que este año se conmemora el 450 aniversario de la fundación del municipio capital, por lo que la mejor manera de celebrarlo es dándole color a sus calles, colonias y comunidades.

“Hoy, Aguascalientes ¡pinta bien!, y no sóloen sus edificios, pinta bien en el liderazgo de las mujeres; pinta bien como un estado seguro; pinta bien como un estado donde gozamos de los mejores médicos del país; pinta bien en el desarrollo; pinta bien en las inversiones. Gracias a la gobernadora por tener esa visión”, indicó.

En el evento que se realizó en el segundo patio del Palacio de Gobierno, también estuvieron José Manuel González Mota, presidente municipal de Asientos; Daniel Romo Urrutia, presidente municipal de Calvillo; Francisco Javier Domínguez López, presidente municipal de Cosío; César Medina, presidente municipal de Jesús María; Laura Araceli González Reyes, presidenta municipal de San José de Gracia; Jorge Delgado Ibarra, presidente municipal de El Llano; el diputado Roy Cervantes, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; Héctor Alejandro Vázquez Zúñiga, director general del Instituto Cultural de Aguascalientes, y Christian Medina López Velarde, director del Centro INAH Aguascalientes.