Con Trump, hay que Estar más Pendientes de lo que Hace que de lo que Dice: “El Oso” Medina

“Nunca Hemos Sido del Contentillo de Estados Unidos”

Por Gabriel Rodríguez

Luis Medina Lizalde “El Oso”, dijo que ante las acechanzas del Departamento de Estado norteamericano, quien tiene ojos puestos en la isla de Cuba para ir por su gobierno, en momentos de profundas carencias, “México y Zacatecas saben que ese país está más cerca que nunca de todos nosotros por su cultura, su amor por la patria, sus tradiciones y el enorme peso social de su ciudadanía, identificada 69 años después con su Revolución”.

“El Oso” aseveró que luego de la pasada reunión celebrada en Miami entre Trump y 12 mandatarios latinoamericanos para criticar a México afirmando que somos un Estado que no combate a la delincuencia, “habría que agradecerle al mandatario estadounidense que no invitara a la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Ante ello, dijo que todos los asistentes al evento, “practicaron una evidente sumisión ante el poderío norteamericano, pero en el caso de Trump hay que estar más pendientes de lo que hace que de lo que dice.

“Nunca hemos sido del contentillo de Estados Unidos o bien, en todo caso, nos han tenido que aguantar porque no les ha quedado de otra, luego de la ruta en que colocó al país la Revolución mexicana y ahora con las acciones de la Cuarta Transformación, que les preocupan más”.

Y, en un momento en el que la nación caribeña atraviesa por carencias de toda índole, “motivos por los cuales, la presidenta estuvo enviando petróleo, gasolinas y alimentos, más que nunca nos unen con los cubanos sentimientos de identidad y conveniencia cuando no de interés nacional”.

Tradicionalmente, “nunca rompimos y no creo que rompamos relaciones con la isla, pues incluso sujetos como Felipe Calderón o Vicente Fox, estrecharon vínculos con ellos”.

Por ello, refirió que, en efecto, la población cubana atraviesa por situaciones extremas, pero hay que decir que están en proceso de implantación de nuevas energías; además, nunca como ahora la isla ha sido tan comprendida en el mundo, “cuando ellos han vivido permanentemente el bloqueo, ya que los gringos les incendiaron además sus campos de cultivo con armas bacteriológicas”.

Al concluir dijo, respecto de México que “los gringos saben bien que nosotros somos los que detenemos mayor cantidad de narcotrafi- cantes y decomisamos más armas y quienes perdemos más gente en esas batallas, porque les irrita en demasía que la 4T llegara al poder o que no puedan diezmar a los cubanos tan fácilmente”.