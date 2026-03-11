Entregan a Cristela Isabel Trejo Ortiz la Medalla “María Rodríguez Murillo”

Dedica Premio a Mujeres que Luchan por la Justicia y Vida sin Violencia

Por Nallely de León Montellano

La LXV Legislatura del Estado otorgó la medalla “María Rodríguez Murillo” a la abogada, activista feminista y docente universitaria Cristela Isabel Trejo Ortiz, en reconocimiento a su trayectoria en la defensa de los derechos humanos, particularmente de mujeres e infancias. La entrega del galardón se realizó durante sesión solemne del Congreso local, luego de que el dictamen correspondiente fuera aprobado por mayoría de las y los diputados presentes.

La presea lleva el nombre de la maestra zacatecana María Rodríguez Murillo, quien fue asesinada en 1935 en el municipio de Tabasco por negarse a abandonar su labor docente. Desde 2014, este reconocimiento busca visibilizar el trabajo de mujeres que han contribuido a la defensa de la igualdad de género y los derechos de las mujeres en la entidad. Cristela Trejo Ortiz ha desarrollado su trabajo en el ámbito académico y en el acompañamiento a víctimas de violencia, además de participar activamente en causas sociales relacionadas con la defensa de los derechos humanos.

De acuerdo con el dictamen aprobado por las comisiones legislativas de Igualdad Sustantiva y Desarrollo Cultural, su trayectoria incluye trabajo comunitario con infancias en situación de vulnerabilidad, así como el acompañamiento a familias de personas desaparecidas.

Previo a su aprobación en el pleno, el reconocimiento generó debate entre algunos legisladores, quienes solicitaron un receso antes de su discusión y votación. Finalmente, el dictamen fue sometido a consideración y aprobado durante la sesión. Durante la ceremonia, la galardonada dedicó la distinción a las mujeres que luchan diariamente por justicia y por una vida libre de violencia.

En su mensaje, también recordó la historia de María Rodríguez Murillo, cuya muerte –dijo– simboliza la violencia histórica que han enfrentado las mujeres por ejercer su derecho a educar, participar y transformar su entorno. Trejo Ortiz señaló que, a más de nueve décadas de aquel asesinato, muchas de las problemáticas que afectan a las mujeres continúan vigentes, como la violencia feminicida, la desaparición de mujeres y la violencia estructural que enfrentan quienes defienden derechos humanos.

En ese contexto, destacó el papel de las madres buscadoras, activistas, docentes y estudiantes que continúan organizándose para exigir justicia y visibilizar las violencias que persisten en el país. Finalmente, afirmó que el reconocimiento representa no sólo un logro personal, sino también un símbolo del trabajo colectivo de quienes desde distintos espacios acompañan causas sociales y defienden los derechos de las mujeres.