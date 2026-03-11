PRI También Llama al PT y PVEM a Unirse a la Coalición Contra Morena

Les Pide “Ponerse del Lado de México y Zacatecas”

Por Gabriel Rodríguez

Carlos Peña Badillo, propuso a los institutos políticos PAN, PRD, Panal y Movimiento Ciudadano (MC), ir unidos en coalición de cara a las elecciones de 2027 para vencer a Morena y recuperar un estado que, en siete años, “ha quedado devastado por el partido en el poder”.

“La mano está extendida para que podamos construir una gran coalición, por lo que espero que Acción Nacional (PAN) asuma ese compromiso y ojalá que el PRD tenga también la misma visión, lo mismo que se espera de MC pues debemos construir todos juntos el camino a dicho proyecto”.

Luego de convocar a esos partidos, Peña Badillo aseveró que externaba ese mismo llamado para que el partido Nueva Alianza (Panal), con la finalidad de que también se siente a la mesa por ese gran proyecto llamado Zacatecas.

De la misma manera, convocó a tomar parte en esa coalición al Partido del Trabajo (PT): “Mi llamado a este último es con el fin de que deben ser conscientes de que han sido maltratados por Morena y ya no son respetados por su socio mayoritario; son igualmente invitados a esta mesa, lo mismo que en el caso del Partido Verde, pues aquí puede haber apertura y construcción para recuperar al país”.

Sobre el Verde Ecologista, sostuvo que muchas veces en el pasado, “ellos nos ayudaron, al igual que al PAN; deben saber que pueden regresar para ponerse del lado de México y Zacatecas”.

El llamado, refirió el también diputado local, es para que todas las fuerzas políticas “vayamos más allá de nuestras aspiraciones personales cuando en esencia debe en todo caso ser una aspiración congruente, unida y responsable para apostar al diálogo y a la construcción de un gran proyecto y recuperar así Zacatecas”.

Finalmente, Peña Badillo asumió que, en los casos de Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, esos partidos políticos, habrían dicho hace poco que “no irían en alianza con nadie, pero yo los convoco a que se unan a esa coalición por el bien de Zacatecas y no por el de ellos mismos, lo cual sería muy lamentable”.

Dijo que más allá de las directrices de cada uno de ellos, PAN y MC deben pensar, antes que todo “en construir el gran modelo que requieren el país y Zacatecas como parte de las 17 entidades que elegirán a sus representantes, pues nuestros adversarios no somos nosotros sino quienes despachan en el centro, porque se trata de quitarle el poder a Morena antes de que el país termine por encallar definitivamente”.