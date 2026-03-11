Rehabilita Ayuntamiento de Zacatecas más de 18 mil Metros Cuadrados de Calles en Colinas del Padre

Con el objetivo de mejorar la movilidad y las condiciones de las vialidades en la capital, el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela, informó que el Ayuntamiento realiza trabajos de repavimentación en distintas secciones de la colonia Colinas del Padre, como parte de un programa integral de rehabilitación de calles en la ciudad.

El alcalde detalló que actualmente se desarrolla la primera etapa de intervención en la Primera Sección de Colinas del Padre, donde se contempla la repavimentación de 18 mil metros cuadrados de superficie, además de la pintura de 5 mil metros lineales de guarniciones, trabajos que también incluyen el mantenimiento y señalización de topes para reforzar la seguridad vial en la zona.

Varela destacó que estas acciones forman parte de la estrategia del Ayuntamiento para atender las vialidades que requieren rehabilitación y mejorar la infraestructura urbana en diversos puntos de la capital.

“Estamos trabajando en diferentes secciones de Colinas del Padre para mejorar las calles y brindar mejores condiciones de movilidad a las familias que viven en esta zona. Este es un esfuerzo que realizamos para que nuestras vialidades estén en mejores condiciones”, señaló el presidente municipal.

Por su parte, Fernando Maldonado Moreno, director general de Infraestructura y Obra Pública, explicó que esta primera etapa cuenta con una inversión aproximada de 5 millones de pesos, recursos que permitirán mejorar de manera significativa las condiciones de las calles en la Primera Sección de esta colonia.

Asimismo, informó que en la Cuarta Sección de Colinas del Padre ya se realizaron trabajos de repavimentación, con una inversión cercana a 2 millones y medio de pesos, mediante los cuales se intervinieron 8 mil metros cuadrados de superficie y 2 mil metros lineales de guarniciones.

El funcionario destacó que estas obras responden a las solicitudes de la ciudadanía y forman parte de un plan de atención a vialidades prioritarias en la capital.

Finalmente, el presidente municipal recordó que el Ayuntamiento también ha realizado trabajos de repavimentación en colonias como Hidráulica y Agronómica, y reiteró que el objetivo de su administración es que todas las avenidas y calles que requieren rehabilitación puedan ser atendidas durante este año, a fin de mejorar la movilidad urbana y la calidad de vida de las y los zacatecanos.