Aguascalientes Acumula más de Tres mil Empleos Formales tan Sólo en los Primeros dos Meses del año

De Acuerdo con Cifras del IMSS

En febrero, se registraron mil 727 nuevos puestos de trabajo formal.

Aguascalientes sigue generando empleo. Tan sólo en febrero se crearon mil 727 nuevos puestos de trabajo formal, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Estos resultados reflejan que el estado mantiene un crecimiento constante en la creación de empleos y se posiciona como una de las entidades con mayor dinamismo laboral en el país.

La gobernadora Tere Jiménez destacó que estos resultados son producto de la coordinación entre Gobierno, sector productivo y trabajadores, lo que ha permitido atraer inversiones y fortalecer la economía estatal.

“En Aguascalientes, demostramos que cuando hay unidad, confianza y trabajo en equipo, los resultados llegan para beneficiar a las familias; por ello, seguiremos atrayendo inversión de calidad y consolidando a nuestro estado como el destino más seguro y confiable para crecer y salir adelante”, subrayó.

Según datos del IMSS, con los mil 727 nuevos empleos formales que se generaron durante febrero de 2026, Aguascalientes acumula tres mil 353 puestos de trabajo creados en los dos primeros meses del año, lo que confirma el ritmo positivo del mercado laboral.

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, informó que con estos resultados Aguascalientes alcanza un total de 365 mil 138 trabajadores asegurados ante el IMSS, principalmente en sectores estratégicos como la industria automotriz, manufactura, servicios y construcción.

Destacó que este desempeño también responde a la estrategia permanente de promoción económica y vinculación laboral que se impulsa a través del Servicio Estatal y Nacional de Empleo, cuyo objetivo es acercar oportunidades laborales a las colonias y municipios del estado, con el fin de facilitar la incorporación de más personas al mercado laboral formal.