Próximamente se Publicarán las Primeras Listas Para Acceder a Vivienda en Aguascalientes

Si vives en Aguascalientes y te interesa adquirir una vivienda o realizar mejoras en tu casa, puedes registrarte de forma sencilla y 100 por ciento en línea a través de la plataforma https://expedientedigital.aguascalientes.gob.mx/.

Si ya realizaste tu registro, el Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP) informa que próximamente se publicarán las primeras listas de personas que cumplen con los requisitos para acceder a una vivienda, las cuales se darán a conocer a través de redes sociales y medios de comunicación. Posteriormente se seguirán publicando más folios conforme avance el programa.

Además, se prevé que entre mayo y junio estén listas las casas muestra, para que las familias puedan conocerlas; mientras que a partir de septiembre comenzará la entrega de las primeras viviendas terminadas.

El IVSOP recuerda que todos los trámites son gratuitos y no se solicita ningún tipo de enganche.

Para mayor información, las y los interesados pueden acudir directamente a las oficinas del IVSOP, ubicadas en Arco de la Libertad No. 3001-A, fraccionamiento Las Hadas, en la ciudad de Aguascalientes; o comunicarse al WhatsApp 449 110 26 85, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:30 horas.