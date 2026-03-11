Universidad Politécnica de Aguascalientes Lanza Nueva Carrera Para Formar Especialistas en Finanzas y Negocios

La Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA) abrirá la nueva carrera de Ingeniería Financiera, una opción pensada para quienes desean aprender a analizar y administrar recursos dentro de empresas y organizaciones.

Esta carrera prepara a las y los estudiantes para entender cómo funcionan los negocios, las inversiones y los mercados, utilizando herramientas como las matemáticas, la tecnología y el análisis de datos. Se trata de una profesión con buenas oportunidades laborales, ya que las empresas necesitan especialistas que les ayuden a tomar mejores decisiones financieras.

Quienes estudien esta ingeniería, que iniciará en el próximo ciclo escolar, aprenderán a resolver problemas financieros reales y a administrar recursos tanto en empresas privadas como en instituciones públicas.

El rector de la UPA, Otto Granados Franco, señaló que esta nueva carrera responde a las necesidades del mundo actual, donde cada vez se requieren más profesionales que combinen conocimientos financieros con tecnología y análisis estratégico.

También invitó a las y los jóvenes que están por terminar el bachillerato a integrarse a la UPA y presentar el examen de admisión el 28 de marzo, 27 de junio o 25 de julio.

El registro para el proceso de admisión ya está abierto y cerrará el 17 de julio, o antes si se llenan los lugares disponibles. El trámite debe realizarse en www.upa.edu.mx.

Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al 449 442 14 00 o enviar un mensaje de WhatsApp al 449 386 34 89.