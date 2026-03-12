Espera Coparmex que Ampliación de Autopista a Aguascalientes se Realice con Sustento Técnico

Y que los Recursos se Usen con Transparencia: Romero Ávila

Por Miguel Alvarado Valle

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Zacatecas, Alejandro Romero Ávila, consideró que el proyecto anunciado para la ampliación y mantenimiento de la autopista que conecta a Zacatecas con Aguascalientes podría representar una oportunidad importante para el desarrollo económico de la región, siempre y cuando se cumplan condiciones clave que garanticen su correcta ejecución y beneficio para la entidad.

El líder empresarial explicó que, desde el análisis realizado por la Coparmex, existen tres factores fundamentales que deben cumplirse para que la obra realmente tenga un impacto positivo. El primero es que exista una planeación técnica adecuada, basada en estudios especializados que permitan garantizar que la ampliación responda a las necesidades reales de movilidad y seguridad, y no se trate únicamente de una ampliación sin sustento técnico.

En segundo lugar, subrayó la importancia de que el proyecto se maneje con total transparencia en el uso de los recursos públicos, al tratarse de dinero proveniente de la ciudadanía. Romero Ávila enfatizó que la claridad en el manejo del presupuesto será clave para generar confianza en torno a la obra y asegurar que los recursos se destinen de manera eficiente a la infraestructura carretera.

El tercer punto señalado por el presidente de Coparmex es el tema de la seguridad, uno de los aspectos que más preocupa al sector empresarial de la región. De acuerdo con Romero Ávila, el reforzamiento de la seguridad en este corredor carretero es fundamental, ya que se trata de una vía estratégica para la movilidad económica entre ambos estados y por la que circula una gran cantidad de transporte de carga.

En este sentido, destacó que Aguascalientes representa uno de los principales motores industriales del centro del país, por lo que mejorar la conexión con Zacatecas podría fortalecer la competitividad regional. Señaló que una infraestructura carretera más eficiente permitiría facilitar la logística y abrir oportunidades para que empresas proveedoras que ya no pueden instalarse en Aguascalientes opten por establecerse en territorio zacatecano.

Finalmente, Romero Ávila también llamó a considerar el impacto que el proyecto podría generar en las comunidades cercanas al corredor carretero. Señaló que, además de atender las necesidades de movilidad, la obra debe contemplar mecanismos que permitan detonar desarrollo económico local en las poblaciones por donde atraviese la autopista.

Añadió que actualmente la vía se encuentra rebasada en su capacidad y que la alta incidencia de accidentes ha generado preocupación entre empresarios y usuarios frecuentes, por lo que la ampliación representa una oportunidad para mejorar la seguridad y fortalecer la conectividad hacia la región del Bajío.