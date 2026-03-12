Fortalece Zacatecas Trabajo Conjunto con Sector Empresarial y Académico Para Impulsar la Economía

Con el objetivo de fortalecer la coordinación entre gobierno, sector productivo e instituciones académicas para impulsar el crecimiento del municipio, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Económico del Municipio de Zacatecas, presidida por el alcalde Miguel Varela, en la que se presentaron avances de la política económica municipal y se consolidaron nuevos mecanismos de evaluación y participación.

Durante la sesión se tomó protesta como nuevas integrantes del consejo a Nide García Samán, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), y a Sandra García Cabrera, directora de la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), quienes se suman a los trabajos de planeación y seguimiento de las estrategias para el desarrollo económico de la capital.

En el encuentro también se informó a los integrantes del consejo sobre los resultados y acciones implementadas durante 2025, derivados de la política económica impulsada por el presidente municipal Miguel Varela, la cual busca generar condiciones favorables para la inversión, fortalecer al sector productivo y promover la colaboración entre los distintos actores del desarrollo económico local.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se llevó a cabo la instalación de la Comisión de Evaluación y Seguimiento, que será presidida por Imelda Ortiz, docente de la Unidad Académica de Economía. Esta comisión estará integrada por representantes de diversas instituciones educativas y tendrá la responsabilidad de evaluar el desempeño de la política económica municipal, así como emitir posicionamientos y recomendaciones que contribuyan a mejorar su implementación.

Finalmente, se presentó ante el consejo el Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Egresos del área de Desarrollo Económico, instrumentos que marcan la ruta de trabajo para este año y que reflejan la visión de impulsar una política basada en la colaboración entre sociedad y gobierno para fortalecer el desarrollo económico del municipio.

En la sesión participaron representantes de los principales organismos empresariales y educativos, entre ellos CANIRAC, COPARMEX, CANACINTRA, CANACO y la Asociación de Hoteles y Moteles, así como instituciones académicas como Tecmilenio, el Instituto Tecnológico de Zacatecas, la Universidad de la VeraCruz y los Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria, quienes reiteraron su disposición de trabajar de manera conjunta por el crecimiento y bienestar de Zacatecas.