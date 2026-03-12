Guadalupe no Tiene Proyecto Social y Económico Viable: Roberto Luévano

“Ya no Basta con la Entrega de Calentadores Solares o Tinacos”

Por Gabriel Rodríguez

Roberto Luévano Ruiz, presidente municipal de Guadalupe de 2013 a 2016, aseveró que el partido dominante en la localidad, Morena, no ha hecho sino brindar dádivas entre sus electores, cuando en realidad no existe proyecto social viable ni en materia económica, porque “han descuidado a su gente”.

Luévano Ruiz lamentó que él mismo siga siendo la nota de buena parte de las expresiones de dicha alcaldía, “cuando lo justo es que comparemos cifras de las sucesivas administraciones porque ahora operan fuera de la realidad y, además, están lejanos, se hallan ausentes de poder escuchar las necesidades reales de los gobernados”. Dijo que, al menos en esa demarcación, “muchos pensaron que en desde las antepasadas elecciones, el PRI iba a desaparecer, pero pasaron por alto que, esta ocasión, al escuchar a los guadalupenses, sin duda que en 2027 se abrirán de nuevo las opciones ahí”.

El también empresario explicó que será a partir del trabajo estructural de su partido como “éste podría recuperar la demarcación a partir de los consensos, la unidad y el acuerdo, sin que haya decisiones unilaterales y que dentro de ello vayamos con mujeres y hombres”. Asimismo, dijo que “cuando hay gobiernos ineficientes, los pretextos les van a sobrar y creo que yo me he vuelto la nota para el actual presidente en todo momento”.

“Lamento que el alcalde en realidad no actúe de motu proprio y que no esté dirigiendo en realidad a Guadalupe, sino que se la pasa obedeciendo órdenes porque en realidad no le tiene cariño a esa tierra, pero si algún día le piden que me ataque, lo hace sin justificación ni conocimiento”. Refirió que el gobernante, José Saldívar Alcalde, luego de casi dos años de administración, “no ha hecho nada cuando la gente requiere resultados y dejar de asistir a eventos con funcionarios de su partido”. “Hay (ahí) una ausencia más que evidente y, en ese sentido, habría que preguntar a los trabajadores de la presidencia por el nivel de irregularidades que se manejan hacia dentro y que, por miedo, omiten señalarlas, pero me parece que Guadalupe no se merece eso”.

“Le digo de frente: ya no le basta a Guadalupe con la entrega de calentadores solares o tinacos; ahí se requiere desarrollo económico, pues es el motor del estado y requiere la atención de sus comerciantes, sus campesinos, sus pobladores, los jóvenes que se extravían en el alcohol y las drogas cuando, en su lugar, le cobran al que hace una locita, una bardita, la sensibilidad social es objeto de abuso, pero ojalá lo pongamos de nuevo en el lugar que le corresponde”.