Impulsa Ayuntamiento de Zacatecas el Programa “Juntos y Unidos por una Nueva Oportunidad”

Con la finalidad de ofrecer alternativas de apoyo a personas que enfrentan problemas de adicción, el Ayuntamiento de Zacatecas, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, promueve el programa “Juntos y Unidos por una Nueva Oportunidad”, una estrategia con enfoque preventivo que busca canalizar a quienes requieren acompañamiento especializado.

Mediante el área de Trabajo Social, se ha brindado atención a 41 personas, de las cuales 35 son hombres y seis mujeres, durante un periodo de un año. Tras su aseguramiento por faltas administrativas y la detección de posibles problemas de consumo de sustancias, se les orienta y vincula con centros especializados en rehabilitación, donde pueden iniciar un proceso de recuperación.

En la mayoría de los casos, estas acciones se realizan con la participación activa de las familias, quienes solicitan el respaldo de la autoridad para que sus seres queridos puedan recibir tratamiento y mejorar su situación personal.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Gustavo Serrano Osornio, explicó que esta iniciativa forma parte de una visión más humana de la seguridad pública.

“Cuando identificamos que una persona atraviesa por una problemática de adicción, buscamos ir más allá de la sanción por la falta administrativa. La intención es brindar orientación, acompañamiento y una posibilidad real de cambio, lo que también contribuye a fortalecer el tejido social”, señaló.

Asimismo, el funcionario reconoció la disposición de los centros de rehabilitación, cuyos equipos han mostrado apertura y compromiso para colaborar en esta labor, facilitando espacios para la atención de quienes desean iniciar un proceso de reincorporación a la sociedad.

Estas acciones se desarrollan en atención a las indicaciones del alcalde Miguel Varela Pinedo, quien ha impulsado políticas públicas enfocadas en la prevención, la cercanía con la ciudadanía y la generación de oportunidades para quienes buscan mejorar su calidad de vida.

Con este esfuerzo conjunto, el Ayuntamiento de Zacatecas refrenda su compromiso de impulsar estrategias de seguridad con sentido social, orientadas a la prevención y al acompañamiento de las personas que requieren apoyo para reconstruir su proyecto de vida.