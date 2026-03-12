“No Descarto que MC Tenga Alianzas con PRI, PT o PAN”, Dice Marco Vinicio Flores

“La Política no es, Sino que va Siendo”

Por Gabriel Rodríguez

Marco Vinicio Flores, diputado local por Movimiento Ciudadano (MC), expresó que “no es posible que su partido trace por el momento una alianza con el Revolucionario Institucional (PRI), porque así lo tienen planeado las dirigencias nacionales”; sin embargo, momentos después dijo que “ese hecho sería digno de ser reflexionado”.

El legislador añadió que ellos obedecen a una agenda nacional que prescribe seguir las indicaciones de su consejo, “donde nos han dicho que no vamos en alianza con los partidos locales”.

En el caso del PRI, todos lo sabemos –indicó– que ellos pertenecen a la usanza de la “vieja política, mientras que MC impulsa a políticos jóvenes, ya que a la par de ser diferentes nos permitimos evolucionar a una sociedad joven pero que, paralelamente no es tampoco el proyecto que tiene y desarrolla Morena”.

A las juventudes afiliadas a nuestro partido, “ya no les bastan las opciones del pasado por lo que nuestras apuestas son a futuro, para los casos de los jóvenes Luis Donaldo Colosio, Samuel García, Eliseo Fernández, Samuel Máynez, Salomón Chertorivski o Daniel Muñoz”.

“Esos son los jóvenes a los que MC intenta posicionar para ganar el poder en ciertas regiones de la geografía nacional hecho que, por otro lado, Morena tampoco entiende porque actúa jugando a la vieja política dentro del mismo cascarón”.

“Sin embargo, en caso de que hubiera coaliciones con el PRI, no es un hecho que estuviera en mis manos definir, ya que se trata de eventos de relevancia política nacional que mi partido definiría en su momento porque, como diría nuestro líder nacional, Dante Delgado, la política no es, sino que va siendo”.

Por el momento, precisó, nuestras alianzas están cerradas, tal y como lo determinó el consejo nacional en días pasados; sin embargo, “es claro que la cúpula de MC podría estar pensando, estar valorando la posibilidad de ir en alianzas con otros partidos de cara al 2027 mediante alianzas, incluido Zacatecas”.

“Incluso no descarto la posibilidad de que hubiera alianzas hasta con el PT, con el PAN o con algún otro partido, no lo descarto”, indicó. El político aseguró que Morena atraviesa por problemas a causa de la reforma electoral a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Morena “estaría por atravesar por dificultades si no obtiene la mayoría calificada a partir de ese hecho y posteriores enmiendas en San Lázaro”, advirtió, “Eso les va a complicar sus acciones sobre todo porque PT se ha manifestado contrario a dicha reforma mientras que el Verde, digámoslo de una vez, siempre está donde le conviene”.