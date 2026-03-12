Protestan Estudiantes de Odontología de la UAZ por Agresiones en Laboratorio

Rector se Compromete a Resolver el Caso

Por Nallely de León Montellano

esde primera hora de este miércoles, estudiantes de la Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) tomaron este miércoles el Campus Siglo XXI para exigir atención a denuncias de presuntas agresiones ocurridas en el laboratorio de histología.

La movilización fue organizada por alumnos que señalaron sentirse vulnerados por el trato de la encargada del laboratorio, a quien acusan de ejercer conductas violentas hacia estudiantes y docentes.

De acuerdo con los testimonios, uno de los incidentes ocurrió el semestre pasado, cuando una estudiante habría sido agredida dentro del laboratorio. Los alumnos aseguran que desde entonces se han registrado otros episodios que incluyen empujones, portazos y el manejo de sustancias químicas que consideran riesgosas.

Ante esta situación, la principal exigencia del movimiento es que la encargada del laboratorio sea retirada del área o reubicada en otro espacio donde no tenga contacto directo con el alumnado. Los estudiantes explicaron que la movilización surgió luego de que, pese a diversas quejas presentadas con anterioridad, no se habían observado acciones concretas para atender la problemática.

Inicialmente, la protesta estaba vinculada con una manifestación que pretendían realizar docentes relacionadas con el área académica; sin embargo, los alumnos señalaron que decidieron asumir la movilización para dar mayor visibilidad a la situación. La toma del campus inició con la colocación de una bandera rojinegra en el acceso principal, lo que generó interrupciones en el ingreso al complejo universitario mientras se exigía la instalación de una mesa de diálogo con las autoridades.

Los manifestantes señalaron que la rectoría se había comprometido a sostener una reunión a las siete de la mañana; no obstante, denunciaron que el diálogo estaba siendo condicionado a que se liberaran previamente las instalaciones.

“Nos pidieron que levantáramos el paro para que se estableciera la mesa de diálogo, pero si lo hacemos no hay certeza de que realmente nos atiendan”, señalaron durante la movilización.

Además, hicieron un llamado a la comunidad universitaria a respaldar la protesta y solicitaron a las autoridades que no se tomen represalias contra quienes participaron en la manifestación.

Horas después, el rector de la UAZ, Ángel Román Gutiérrez, informó que el con􀃀icto fue atendido mediante una reunión directa con los estudiantes, lo que permitió liberar el campus y reanudar las actividades.

El rector explicó que las inconformidades planteadas por los alumnos están relacionadas con el funcionamiento de los laboratorios y con señalamientos hacia una docente, situación que –aseguró– será revisada mediante los procedimientos administrativos correspondientes.

“Hay algunas inconsistencias con respecto a los laboratorios y también quejas sobre una docente que vamos a revisar a fondo. Vamos a escuchar a ambas partes para poder tomar una decisión”, señaló.

Román Gutiérrez indicó que actualmente se están analizando evidencias y testimonios para determinar si existieron conductas de violencia, con el objetivo de resolver el caso a la brevedad y evitar nuevas suspensiones de actividades.

Asimismo, reconoció el derecho de los estudiantes a manifestarse, aunque reiteró que el diálogo debe privilegiarse para evitar interrupciones en las actividades académicas. Tras la reunión sostenida con los alumnos, las instalaciones del Campus Siglo XXI fueron liberadas mientras continúa la revisión del caso por parte de las autoridades universitarias.