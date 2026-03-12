Ulises Mejía Reafirma Compromiso con una Agenda Feminista

“El reconocimiento a las mujeres no debe quedarse solo en palabras; debe traducirse en leyes, políticas públicas y acciones concretas que garanticen igualdad, justicia y una vida libre de violencia”, afirmó el diputado federal Ulises Mejía Haro durante un encuentro con colectivas feministas realizado en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Ante cientos de mujeres de la zona metropolitana de Zacatecas y de municipios colindantes, el legislador reconoció la lucha, la dignidad y el esfuerzo de millones de mujeres que todos los días contribuyen, con su trabajo y compromiso, a construir una sociedad más justa e igualitaria.

El encuentro, organizado con integrantes del colectivo Mujeres de Un Movimiento Honesto, reunió a diversas colectivas feministas en un espacio de diálogo sobre los retos pendientes para avanzar hacia la igualdad sustantiva, erradicar la violencia y ampliar los derechos de las mujeres.

Entre las participaciones destacó la de María Luisa Sosa, integrante de la colectiva Olimpia de Gouges, quien planteó la importancia de consolidar una agenda legislativa con perspectiva de género basada en cinco ejes fundamentales: la paridad, la erradicación de la violencia política contra las mujeres, la garantía del ejercicio efectivo del cargo público, la democracia paritaria sustantiva y una reforma del Estado que asegure la igualdad sustantiva.

Sosa subrayó que avanzar en estos temas permitirá fortalecer los derechos políticos de las mujeres, garantizar su participación plena en la vida pública y consolidar instituciones más representativas y democráticas.

Por su parte, Lourdes Delgadillo, del colectivo Mujeres de Un Movimiento Honesto, señaló la importancia de continuar impulsando una agenda legislativa que coloque en el centro los derechos de las mujeres y fortalezca las políticas públicas orientadas a garantizar igualdad de oportunidades.

En su intervención, Laura Rodríguez, integrante de la Colectiva Feminista 29 de Mayo, habló sobre la necesidad de abrir más espacios para las jóvenes, fortalecer la educación con perspectiva de género y ampliar las oportunidades académicas y profesionales para las nuevas generaciones.

Asimismo, Karen Méndez, presidenta de Mujeres de Un Movimiento Honesto en el estado, resaltó la importancia de mantener la organización y la participación activa de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. También destacó el momento histórico que vive el país al contar con la primera mujer presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum, quien continúa profundizando la transformación de la vida pública nacional.

Durante el encuentro también estuvieron presentes integrantes de diversas colectivas y organizaciones como Mujeres Sororas, Conciencia Universitaria, María Elena Ortega de Red Plural, Zaira Villagrana de Mujeres Construyendo, Belén Gutiérrez y Martina Rodríguez Coordinadoras regionales de Mujeres de Un Movimiento Honesto, así como la marchista olímpica zacatecana Ilse Guerrero y Carmen Arreola, enlace de Un Movimiento Honesto con las universidades, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre sociedad civil y representantes populares.

En su mensaje, Ulises Mejía Haro destacó que México vive un momento histórico con la llegada de la primera mujer presidenta del país, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha impulsado reformas y políticas públicas orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y reducir las brechas de desigualdad.

Entre los avances más relevantes mencionó la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva, que reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y obliga al Estado mexicano a garantizar condiciones reales de igualdad entre mujeres y hombres.

También resaltó la creación de la Secretaría de las Mujeres y el nombramiento de Citlalli Hernández como su primera titular, instancia encargada de coordinar la política nacional de igualdad de género, impulsar políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, promover su autonomía económica y fortalecer su participación en la vida pública.

Asimismo, destacó la implementación de programas como la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de 60 a 64 años que aún no acceden a la pensión universal.

A ello se suman programas que fortalecen el bienestar de las familias, como la Beca Universal Rita Cetina para estudiantes de educación básica y el programa Salud Casa por Casa, que lleva atención médica directamente a los hogares de adultos mayores y personas con discapacidad.

Ulises Mejía Haro señaló que estas acciones forman parte del segundo piso de la Cuarta Transformación, cuyo objetivo es garantizar derechos, reducir desigualdades y consolidar políticas públicas que beneficien a las mujeres y a sus familias.

Finalmente, reiteró que desde el Congreso de la Unión continuará impulsando iniciativas y reformas que fortalezcan una agenda feminista y garanticen igualdad sustantiva, justicia y oportunidades para todas.