Acercan Servicios Veterinarios Gratuitos a Todo el Estado a Través de las Caravanas de Salud Canina y Felina

El 13 de Marzo se Realizará en Jesús María

Tan sólo en lo que va del 2026 se han realizado más de cinco mil 800 acciones a favor del cuidado animal.

Destacan valoraciones médicas, aplicación de vacunas, esterilizaciones, desparasitaciones, servicio de estética y entrega de alimento, entre otras.

Para la gobernadora Tere Jiménez, el cuidado y la protección de los animales es una prioridad.

Con el objetivo de que más mascotas accedan a atención veterinaria gratuita, el Gobierno del Estado impulsa acciones permanentes para acercar estos servicios a colonias y comunidades de Aguascalientes.

Tan sólo en lo que va de 2026, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa) ha realizado más de cinco mil 800 acciones en favor del cuidado animal en los municipios de Aguascalientes y San Francisco de los Romo; durante 2025 se llevaron a cabo 20 mil 625 acciones en todo el estado, lo que refleja el esfuerzo permanente por ampliar el acceso a estos servicios.

Gran parte de estas actividades se realizan a través de las Caravanas de la Salud Canina y Felina, que visitan colonias y comunidades, así como espacios públicos como la Giga Vía Ags, donde se brindan consultas, vacunación, desparasitación y orientación para el cuidado de las mascotas.

Entre los resultados registrados en lo que va de 2026 destacan 894 valoraciones médicas, 825 vacunas aplicadas, 488 desparasitaciones y 205 esterilizaciones; además de 109 consultas de orientación veterinaria, 11 ultrasonidos y 40 servicios de estética.

Asimismo, 400 personas recibieron información sobre el cuidado responsable de mascotas; se entregó una tonelada de alimento a albergues y rescatistas independientes, además de casas para animales en situación vulnerable, materiales informativos y cerca de dos mil 800 artículos para el cuidado animal durante jornadas comunitarias.

Estas acciones se realizan con el respaldo de la Secretaría de Salud del Estado, gobiernos municipales y organizaciones como Humane World for Animals, lo que permite ampliar el alcance de los programas y llegar a más familias.

La próxima Caravana de la Salud Canina y Felina se realizará en Jesús María este 13 de marzo, de las 10:00 a las 14:00 horas.

Para conocer las próximas sedes y fechas de las Caravanas, la ciudadanía puede consultar las redes sociales de Proespa o comunicarse al teléfono 449 917 10 51, en horario de 8:00 a 15:30 horas.