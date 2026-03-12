Aguascalientes, Tierra de Oportunidades y un Mejor Futuro; Conoce la Historia de Bryan

“Soy de Cuba, Pero Como Quien Dice Nací en México”

Originario de Cuba, Bryan estudia la secundaria abierta en Aguascalientes y practica box de forma gratuita en la Casa del Adolescente del Sipinna.

Motivado por construir un mejor futuro, planea continuar con la preparatoria y estudiar Administración de Empresas.

Con apenas 15 años, Bryan Lázaro César Ruvalcaba comenzó una nueva etapa junto a su padre en Aguascalientes, estado que hoy ya considera su hogar. Él es originario de Cuba y en la tierra de la gente buena encontró nuevas oportunidades y la posibilidad de tener una mejor calidad de vida.

En medio de este nuevo comienzo, y gracias a la colaboración que mantiene el Gobierno del Estado con la oficina local del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México, Bryan Lázaro conoció la Casa del Adolescente del Sipinna estatal, espacio al que hoy asiste para practicar box de forma gratuita y continuar su desarrollo personal.

“Soy de Cuba, pero como quien dice nací en México. Queremos quedarnos aquí, hacer una vida y prosperar”, afirmó emocionado.

Además de practicar este deporte, cursa la secundaria en modalidad abierta en el módulo que el Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas (Inepja) tiene en la propia Casa del Adolescente. Una vez que obtenga su certificado, planea continuar con la preparatoria y posteriormente estudiar la carrera de Administración de Empresas.

Asimismo, dijo que aunque lleva pocas semanas viviendo en la entidad, ya se declara entusiasmado con la cultura aguascalentense, así como con la gastronomía y los paisajes de Aguascalientes.

Finalmente, exhortó a las y los jóvenes a aprovechar al máximo los talleres y servicios que se ofrecen de manera gratuita en este espacio, ubicado dentro del Parque El Cedazo: “Es una gran oportunidad y hay que aprovecharla”.

Si tú, como Bryan, quieres aprender nuevas habilidades, comunícate a los teléfonos 449 910 20 53, 449 910 20 67 y 449 910 20 74, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, para recibir más información e inscribirte a las actividades de tu interés.