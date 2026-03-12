Tere Jiménez Invita a Turistas Nacionales y Extranjeros a Vivir la Feria Nacional de San Marcos 2026

Y Descubrir la Riqueza Cultural, Artística y Tradicional del Estado

Visitó varios medios de comunicación nacionales en la Ciudad de México para dar a conocer las actividades y el programa general de la verbena abrileña.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, invitó a turistas de México y del extranjero a vivir la experiencia de la Feria Nacional de San Marcos 2026 y a descubrir la riqueza cultural, artística y tradicional que convierte al estado en uno de los destinos más importantes del país.

Como parte de la promoción de la verbena más grande de México, la gobernadora dio una serie de entrevistas en medios de comunicación nacionales en la Ciudad de México, donde presentó el programa general de la feria que se celebrará del 18 de abril al 10 de mayo, e hizo un llamado a visitantes de todo el país y del mundo a formar parte de esta gran fiesta.

Durante esta jornada, Tere Jiménez participó en el programa Hoy, de Televisa, donde fue entrevistada por Raúl Araiza y Andrea Legarreta; posteriormente acudió al programa Sale el Sol, de Imagen Televisión, bajo la conducción de Paulina Mercado y Enrique Villanueva.

Enseguida se dirigió a Radiofórmula, donde estuvo en los programas Todo para la Mujer, con Maxinne Woodside, Vicky López y Ernesto Buitrón; Shanik en Fórmula, con Shanik Berman, así como en la emisión de Joaquín López Dóriga. Concluyó en MVS Noticias, a cargo de Pamela Cerdeira.

Durante las entrevistas, Tere Jiménez destacó que la FNSM es la más segura del país y que este año ofrecerá a sus visitantes más de 2 mil eventos, 80 por ciento de los cuales serán gratuitos; entre ellos destacan espectáculos de talla internacional, arte, cultura, gastronomía, deporte y talento local, todo en un área de más de 93 hectáreas.

Detalló que en el Foro de las Estrellas Nissan se presentará el siguiente programa:

18 de abril, Lucero, Yuri, Emmanuel y Mijares

19 de abril, Luis Ángel “El Flaco”

20 de abril, Bryndis por Siempre

21 de abril, Goo Goo Dolls

22 de abril, J Balvin

23 de abril, Lara Campos

24 de abril, La Sonora Santanera

25 de abril, Andrea Bocelli

26 de abril, Álex Fernández

27 de abril, Orquesta Sinfónica Militar

28 de abril, Kany García

29 de abril, El Mimoso

30 de abril, José Carreras, Kenny G y López Yáñez

1.º de mayo, Función de Lucha Libre

2 de mayo, Audre y Nuna, Eric Nam y Milli

3 de mayo, Foreigner

4 de mayo, Kumbia Kings y Mi Banda El Mexicano

5 de mayo, Grupo Frontera

6 de mayo, Mägo de Oz

7 de mayo, Lila Downs

8 de mayo, David Guetta

9 de mayo, Paulo Londra

10 de mayo, Empire of the Sun

Añadió que el serial taurino de la FNSM es el más importante de Latinoamérica y en su edición 2026 contempla 11 corridas de toros con la participación de figuras de talla nacional e internacional, como Roca Rey, Luis David, El Payo, Juan Pablo Sánchez, Diego San Román, Antonio Ferrera, Daniel Luque e Isaac Fonseca, entre muchos otros.

Comentó que en el Foro del Lago también se presentarán grupos y solistas mexicanos y de otros países, como Ximena Sariñana, Jumbo, Hello Seahorse!, Gepe, Little Jesus, Allison, Caloncho, Javier Corcobado, Diamante Eléctrico, Los Espíritus, La Bande-Son Imaginaire, entre otros.

Este jueves 12 de marzo, la gobernadora de Aguascalientes continuará con su visita a medios de comunicación en El Heraldo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez; en Tv Azteca, en Venga la Alegría y en Hechos con Javier Alatorre; y por último en Milenio Noticias con Ady Cabriales.