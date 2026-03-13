800 Maestros de Zacatecas no han Recibido su Salario en Ocho Meses

Coordinadora “10 de Abril” Exige al Gobierno Estatal Cubrir el Adeudo

Por Nallely de León Montellano

La Coordinadora Zacatecana de Lucha Social “10 de Abril” expresó su respaldo a docentes afectados por el retraso en el pago de salarios que, de acuerdo con denuncias del colectivo Trabajadores de la Educación en Defensa de la Dignidad Laboral, acumula ya ocho meses de adeudo para más de 800 maestros en el estado.

Durante un posicionamiento público, integrantes de la organización señalaron que el incumplimiento en el pago afecta a docentes de educación básica, media superior y superior, quienes a pesar de la situación continúan cumpliendo con sus labores frente a grupo. Indicaron que la falta de pago constituye una violación grave a los derechos laborales, ya que se trata de salarios ya devengados que las autoridades educativas estatales no han cubierto.

De acuerdo con el pronunciamiento, los trabajadores han recibido durante meses explicaciones relacionadas con supuestos problemas administrativos, como actualización de documentos o ajustes en la nómina; sin embargo, hasta el momento no existe una respuesta clara que justifique el retraso.

Ante ello, la Coordinadora manifestó su respaldo a las demandas del magisterio y advirtió que, de no verse re􀃀ejado el pago en los próximos días, los docentes podrían emprender acciones legales y de protesta.

Entre las medidas contempladas se encuentra la posibilidad de presentar una demanda colectiva por adeudo de salarios, así como la convocatoria a una toma pacífica de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas (SEZ) programada para el próximo 17 de marzo. Integrantes de la organización señalaron que el objetivo de estas acciones no es afectar el proceso educativo, sino exigir el cumplimiento de una obligación laboral básica.

“Los compañeros siguen trabajando frente a grupo, pero el salario es el sustento de sus familias. No están pidiendo nada fuera de la ley, sólo el pago de lo que ya trabajaron”, expresaron.

Asimismo, señalaron que los maestros afectados incluyen tanto docentes con trayectoria como profesores que recientemente obtuvieron promociones dentro del sistema educativo. Durante el posicionamiento también se cuestionó el desempeño de la Secretaría de Educación del Estado, al considerar que este no es el único con􀃀icto laboral registrado en instituciones educativas de Zacatecas en los últimos meses.

En ese sentido, la organización hizo un llamado al gobierno estatal para que atienda de manera inmediata la situación y evite que el conflicto escale a movilizaciones que puedan afectar las actividades escolares. Finalmente, reiteraron que, si el pago se realiza conforme a lo prometido por las autoridades educativas, no habría motivo para realizar acciones de protesta.

“Si mañana se cumple con el pago, no habrá movilización. Lo único que se exige es que la autoridad cumpla con su responsabilidad”, concluyeron.